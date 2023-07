Hernán López Muñoz: "Trato de no meterme en lo del pase, estoy feliz jugando en Godoy Cruz"

Hernán López Muñoz, actual mediocampista de Godoy Cruz, acudió el fin de semana a ver el partido que Gimnasia y Esgrima le ganó a Alvarado de Mar del Plata, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El mismo escenario en el que este miércoles jugará el Expreso contra Platense por la fecha 23 de la Liga Profesional.



La figura del conjunto mendocino junto a su papá Sergio Daniel López Maradona, sobrino de Pelusa, dialogaron con Los Andes sobre el presente del jugador tombino, el parentesco con Diego, el pase que está en tratativas y el duelo ante El Calamar.



"Me encanta ver fútbol. Lo vine a ver a mi mejor amigo Julián Lobelos, que está en Alvarado. Así que mientras se pueda es lindo ver venir a ver fútbol", arrancó Hernán sobre su tarde libre.



Consultado acerca si en Mendoza encontró su lugar en el mundo, afirmó: "Sí, sí, la verdad, me siento muy bien, me siento cómodo, me lo hacen sentir, tanto en el club como los hinchas, es algo recíproco y la verdad que estoy contento, muy cómodo y esperaremos a ver qué es lo que el club va a hacer conmigo. Mientras tanto yo estoy feliz jugando en Godoy Cruz, estoy muy cómodo".



El padre de Hernán también se refirió al contrato que su hijo tiene hasta diciembre con el Tomba, y expresó cuál es su deseo: "A mí me gusta que él juegue al fútbol, que sea feliz, que disfrute como está disfrutando del fútbol, después se verá cómo es, si lo compra uno o lo compra otro. Pero mientras él siga disfrutando del fútbol, que sea donde se sienta feliz y cómodo".



El oriundo de Villa del Parque, coincidió: "Sí, lo mismo. Yo donde me sienta cómodo y pueda jugar y pueda demostrar mi juego, bienvenido sea. Ya sea acá o si que tengo que volver a River o ir al exterior yo voy a jugar de la misma manera. Así que, mientras tanto, ahora lo voy a hacer acá en Godoy Cruz y en diciembre, como te dije antes, se verá que se decide".



Y agregó: "Trato de no meterme (en las tratativas por el 50% del pase) y de enfocarme en jugar. Como es algo que sobrepasa a lo que haga o diga yo, sólo me enfoco en jugar, después que se encarguen ellos de los papeles".

Hernán Lopez Muñoz es sobrino nieto de Diego Maradona.



Hernán juega en el mismo puesto que su padre, enganche más allá de que algunos digan que es extremo. "Sí, hoy te cambia, te cambian los nombres, las posiciones, pero a diferencia mía, es más rápido, es zurdo, y por ende es más vistoso. Individualmente es muy potente en el uno contra uno, quizás yo jugaba más en equipo que individualmente", señaló Daniel.



El futbolista de 22 años, hizo una gran dupla con Tadeo Allende y con Salomón Rodríguez, indagado sobre el secreto de esa sociedad, afirmó: "La verdad que nos sentimos cada vez más cómodos, hacemos los movimientos sabiendo que él va a estar ahí, con Tadeo, con Salo, con Gonza (Ábrego), son jugadores que da gusto jugar, también con el Indio (Rodríguez). Se formó un lindo equipo, la verdad que lo demostramos en todos los partidos, sea el equipo que sea o la cancha, vamos a jugar de la misma manera y eso es muy bueno. Es lo que nos transmite también el Gato (Oldrá), así que tratamos de jugar de igual a igual donde sea".



Este miércoles, Godoy Cruz buscará seguir por la buena senda, y tendrá enfrente a Platense. El número 8, explicó cuál es la sensación de jugar de nuevo en el Legrotaglie. "Va a estar lindo, la verdad que está muy linda esta cancha, así que hay que demostrar lo que venimos haciendo", manifestó.



Y señaló que no hay diferencias con el Malvinas Argentinas. "No, es lo mismo. Nosotros tratamos de jugar de la misma manera en todos lados. Contra Talleres, la verdad que el campo de juego del Kempes era enorme e igual jugamos de igual a igual, así que lo de la cancha es lo de menos. Mientras estemos bien nosotros y juguemos como lo venimos haciendo, vamos a estar bien", dijo .



Por último, su papá Dani contó lo que significa llevar el apellido Maradona: "La verdad que es un orgullo muy grande. Lo que digo siempre, es un orgullo llevar el apellido de mi abuelo (Don Diego Maradona) y del más importante de la familia, que era Diego".



Fuente: Los Andes.