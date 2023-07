Daniel Oldrá: "Quizá por momentos no estuvimos a la altura, pero se ganó con mucho coraje"

Godoy Cruz venció por 2-1 a Platense en el Estadio Víctor Legrotaglie. El uruguayo Salomón Rodríguez abrió el marcador y su compatriota Enzo Larrosa, sobre el final, anotó el gol que le permitió al Tomba sumar tres valiosos puntos. Por otro lado, Sasha Marcich fue el autor del único tanto de la visita.

El primer tiempo finalizó empatado y “El Gato” Oldrá, durante el complemento, movió el banco haciendo que ingrese Enzo Larrosa junto a Matías Ramírez y Tomás Conechny. Estas variantes finalmente dieron resultado ya que la fusión de estos jugadores derivó en el segundo gol del equipo. Otra buena acción del entrenador desde su llegada consiguió seis victorias, cinco empates y solo dos derrotas.

En diálogo con el diario Los Andes, Oldrá habló acerca del gran triunfo conseguido y comenzó diciendo “Me voy tranquilo por el triunfo. Quizá no estuvimos a la altura por ahí en algún momento del partido, pero se ganó con mucho coraje, que eso es fundamental porque los equipos también se hacen de esa forma. A veces, cuando no se puede jugar bien como en este partido donde creo que las piernas no estaban en plenitud como la veníamos trayendo, es importante haberlo ganado con coraje”.

Además el entrenador hizo referencia a Salomon Rodriguez y dijo “creemos mucho en él, y también en Enzo (Larrosa) que entró e hizo el gol del triunfo. Le pueden seguir dando cosas a Godoy Cruz.” Luego respondiendo el interrogante sobre si en algún momento estos jugadores pueden compartir cancha, reflexionó, “Y sí, pero nosotros ya hemos encontrado una estructura de juego, entonces a veces salirse de esa estructura no es fácil. Entonces, al haber encontrado un funcionamiento, se hace difícil poner a los dos, pero se puede utilizar en algún momento del partido.

En el cierre de la entrevista se le preguntó acerca de la participación de Godoy Cruz en un torneo internacional y “El Gato” finalizó diciendo "Te digo la verdad lo único que me interesa es que Godoy Cruz esté bien. Si se da, está bien. Y si no, mientras Godoy Cruz esté en los lugares privilegiados del fútbol argentino, yo soy feliz porque eso es lo más importante, y más si el año que viene volvemos a competir en el plano internacional".

Con el resultado de esté encuentro el Expreso sumó su cuarto triunfo consecutivo en Mendoza y se posicionó en el séptimo puesto de la tabla con un total de 36 puntos, por lo tanto se mantiene en zona de copas internacionales.