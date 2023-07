Vélez - Godoy Cruz: Un partido para no regalar nada

Este domingo, Godoy Cruz visita a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, desde las 18:00 horas. El encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Liga Profesional, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports.



El Fortín ganó en la última jornada a Lanús en un duelo parejo en la Fortaleza, 1 a 0. En los últimos cuatro partidos, se llevó 1 victoria y 3 derrotas. Le hicieron 5 goles y marcó 3. Actualmente, se ubica en el vigésimo primer puesto de la tabla, con 24 puntos ( 5 PG - 9 PE - 9 PP).



Los locales tomaron un respiro e intentarán seguir por ese camino para no tener que preocuparse por mantener la categoría.



El entrenador, apuntó el viernes a trabajar fuerte desde lo táctico, plasmando en el equipo, ideas y variantes para llegar de la mejor forma al duelo en Liniers.



El Gallego conformó un once con el que trabajó movilidad posicional en otro terreno de juego. El resto del plantel cumplió con bloques de fútbol en espacios reducidos, para luego sumarse al ensayo táctico del DT.



El plantel volverá a entrenar este sábado en la Villa Olímpica donde aguardará concentrado el partido del domingo.







Godoy Cruz viene de vencer a Platense, 2-1, en Mendoza. En sus últimas cuatro jornadas, sumó 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Anotó 10 goles y le convirtieron 5. Está 8° en la tabla, con 36 unidades (10 PG - 6 PE - 7 PP). El Bodeguero está en zona clasificatoria a la próxima Copa Sudamericana por lo cual perder puntos no es una opción, cuando faltan algunas fechas para el final del campeonato.







Hernán López Muñoz, una de las cartas fuertes del equipo conducido por Daniel Oldrá, será una baja sensible. El volante ofensivo del Tomba llegó a la quinta amarilla tras la tarjeta que recibió a los 19 minutos de la primera etapa ante el Calamar y deberá cumplir una fecha de suspensión, contra el Fortín.



El candidato natural a reemplazarlo es Tomás Conechny, quien tuvo muy buenos ingresos contra Boca Juniors (macó un gol), contra Defensores Unidos por Copa Argentina (anotó otro tanto) y ante Platense fue fundamental tirando un gran centro a la carrera que terminó en el gol de cabeza de Enzo Larrosa.



Por otra parte, Bruno Leyes, cumplió con su partido de suspensión y estaría en condiciones de regresar al once titular, en un lugar de Juan Andrada. De esta manera, y con un mediocampo retocado, el once titular se confirmaría en el último entrenamiento del Expreso en Mendoza antes de partir a Buenos Aires.



Históricamente, en las últimas cinco jornadas que se cruzaron hubo 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y terminaron igualados solo una vez.

Posibles formaciones

Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Damián Fernández, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Gianluca Prestianni, Juan Méndez, José Florentín; Abiel Osorio, Walter Bou. DT: Sebastián Méndez.



Godoy Cruz: Diego Rodríguez, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Nicolás Fernández, Tomás Conechny, Tadeo Allende, Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Último enfrentamiento

El último duelo entre ambos fue el 29 de julio de 2022, durante la fecha 11 de la Liga Profesional, en la que el Expreso igualó 1-1 con Vélez, en el Estadio Feliciano Gambarte. Los goles fueron autoría de: Diego Godín para los dirigidos por Alexander Medina; y de Pier Barrios para los conducidos por la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez.







Datos:



Estadio: José Amalfitani.



Hora: 18.00



Televisación: TNT Sports.



Árbitro: Sebastián Zunino.