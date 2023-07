Daniel Oldrá: "No me tienen que agradecer nada porque soy un hincha más"

El director técnico de Godoy Cruz, Daniel Oldrá,, mantuvo estos días una charla con el medio La Página Bodeguera donde comentó cómo se siente sobre su presente al frente del Expreso.



“Ha sido un lindo proceso. Por ahí uno imagina cosas buenas e importantes. Sabíamos que iba a ser duro por un montón de situaciones, pero uno tiene fe de que va a salir todo bien. Desde el primer momento a ahora el equipo mejoró porque es un grupo humano excelente, son jóvenes que dejan la vida por esta institución. Cada día se han comprometido más con la gente, eso es muy importante por el sentido de pertenencia. Se ha creado un buen ambiente”, afirmó.



En el conjunto bodeguero, el interinato más extenso fue el del Gato Oldrá, quien asumió en la fecha 11 y en lo que va del campeonato, acumula 6 partidos ganados (entre ellos a Independiente y a Boca), 6 empates y solo 2 derrotas.



Sobre la posibilidad, de alcanzar alguna vez el título con el Tomba, manifestó: “Antes de irme de este mundo, quiero tener esa estrellita que queremos todos. No me interesa si estoy adentro o estoy afuera de Godoy Cruz, pero quiero que se dé. Ahora quiero disfrutar”.



Consultado por Hernán López Muñoz,, no dudó en destacar sus habilidades: “El fútbol ha cambiado mucho. ¿Por qué le voy a quitar a Hernán su talento? Ahora el fútbol es muy estructurado y se ha perdido un poco ese potrero. Él tiene el potrero en la cabeza y lo hace diferente. Tenemos varios jugadores con esas características y que siguen jugando a la pelota. Eso es lindo porque contagia. Hay que ser simple para que les llegue a ellos”.



Ante La Nación, el propio DT dio a conocer la historia de cómo hizo para sumar a Enzo Pérez a las filas del Expreso, en las inferiores. "Yo vivía a una cuadra del club Maipú y todavía jugaba; pasaba por la cancha, lo veía y me decía ‘mirá que bien juega este pibe’. Y fue el primero, junto con otro pibito, el ‘Cabezón’ Díaz, que llevé a Godoy Cruz", reveló.



"Ya tenía las cosas muy claras, porque hablábamos y me decía que iba a jugar en la Selección, y en River, y en el exterior. Y yo le decía: ‘Pará, pará, primero jugá en Godoy Cruz y después seguí jugado adónde a vos se te ocurra’", agregó el técnico.



Luego, amplió en La Pagina Bodeguera: “Vaya a saber que pasó cuando se fue. A veces uno no sabe toda la historia, pero siempre hay que pensar que el club está por encima de todo. Por algo Godoy Cruz tiene más de 100 años. Hay que tener memoria. Si perdemos la memoria, perdemos todo”, dijo.

Godoy Cruz, su vida

Además, el Gato se refirió a la posibilidad de jugar una copa internacional y reiteró cuál es su máximo sueño. “Es dificilísimo jugar una Copa Libertadores. Hay muchos clubes que nunca han clasificado y nosotros pasamos dos veces. Lo que yo más quiero es tener la estrella. Ya llevamos 15 años años en Primera. Si peleamos todos por lo mismo, ¿Por qué no ilusionarse? A mí no me tienen que agradecer nada porque yo soy un hincha más”, enfatizó.



En diálogo con Radio La Red, este jueves afirmó: "No me siento entrenador de fútbol. Me han venido a buscar de otros lugares pero hace 30 años que estoy en Godoy Cruz y es mi vida".

Daniel Oldrá en "Se habla así"