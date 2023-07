La Academia de Avellaneda recibe a la rosarina

El calendario argentino es extraño, por no decir otra cosa. A pesar de estar en pleno mercado de pases, la Liga Profesional de Fútbol continua y los equipos tienen que seguir competiendo sin importar que los futbolistas pueden ser transferidos en pleno torneo. Por supuesto, Racing no es la excepción, y el entrenador tendrá la difícil tarea, además, de alinear un once teniendo varios futbolistas diezmados físicamente (¿Cuándo no?).

Sumado a esto, habrá rival de fuste al que La Academia se tendrá que enfrentar este sábado a las 16:00 horas en el Cilindro. Ni más ni menos que el Rosario Central de Miguel Ángel Russo, un equipo que sabe lo que quiere, que es sólido defensivamente y directo en ataque.

Al ser local la responsabilidad siempre la va a tener el conjunto de Fernando Gago. Y como es costumbre, la lupa está puesta en los once que alineará el entrenador académico. Lo cierto es que la alineación estará plagada de parches por lesiones y salidas del club.

Empezando por la defensa, tanto el capitán Leonardo Sigali como el lateral Facundo Mura no serán de la partida por acumulación de amarillas. Además, Gabriel Rojas no sería titular porque recién se acaba de recuperar de una distensión. Suponiendo que el sistema táctico continuará siendo el 3-4-3 que le dio soluciones en el sector defensivo, la primera línea estaría conformada por Tomás Avilés, Gonzalo Piovi y Santiago Quirós. Como laterales-volantes pueden aparecer Iván Pillud y el juvenil Ignacio Galván.

Se viene el #MatchDay #20



Racing (@racingclub) Vs Rosario Central (@rosariocentral)



Sabado 14:00 hs.

Te esperamos en la *Fan Zone*

En el "Patio de las Palmeras" pic.twitter.com/L7FKIgpW03 — Racing Eventos 🎓 (@dderacingclub) July 14, 2023

Otro pilar que seguramente no estará mañana es Aníbal Moreno. El “pulpo” académico se sigue recuperando de la sobrecarga que sufrió contra San Lorenzo. Juan Nardoni y Jonathan Gómez integraran seguramente el resto del mediocampo.

En el sector ofensivo hay definitivamente una buena noticia: la vuelta de Gabriel Hauche. El “demonio” había sido expulsado frente al Ciclón y ya está ahora si a disposición del DT. Está claro que será titular, pero la cuestión radica en qué puesto. ¿Será media punta? Seguramente. Recordemos que los dos centrodelanteros que tiene el plantel (Maximiliano Romero y Nicolás Reniero) están lesionados. Luego, Nicolás Oroz y Baltazar Rodríguez serían los extremos.

El conjunto rosarino viene de ganarle 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito. Los dirigidos por Ruso acumulan 39 puntos (10V,9E,5D) y se ubican séptimos en la tabla de posiciones. Están en puestos de Copa Sudamericana.

Un dato de color es que El Canalla es el equipo con más puntos como local (31) en la Liga Profesional de Fútbol 2023. No perdió nunca. En este caso, la estadística no jugará su “partido” porque el encuentro se disputará en Avellaneda. Por otro lado, en la octava fecha, versus Huracán, fue el último partido en el que Rosario Central ganó de visitante.

📋 Concentrados 🆚️ Racing



Estos son los elegidos por Miguel para el encuentro de mañana#VamosCanalla 💪🇺🇦 pic.twitter.com/htyAskfmsu — Rosario Central (@RosarioCentral) July 14, 2023

Historial entre ambos clubes:

Racing y Rosario Central jugaron, en la era profesional, 144 veces. La Academia se impuso en 58 ocasiones, mientras que El Canalla hizo lo propio en 49 oportunidades. Completan el historial 37 empates. El conjunto de Avellaneda, entonces, tiene una diferencia de 9 partidos a favor.

El último encuentro entre ambas instituciones se dio en el marco de la vigésimo segunda fecha de la LPF 2022. Fue victoria agónica 4-3 de Racing con goles en el local de Carlos Alcaraz, Emiliano Vecchio, Maximiliano Romero y Aníbal Moreno. Fue uno de los mejores encuentros del campeonato.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Gonzalo Piovi, Santiago Quirós; Iván Pillud, Juan Nardoni, Jonatan Gómez, Ignacio Galván; Nicolás Oroz, Gabriel Hauche y Baltasar Rodríguez. DT: Fernando Gago.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francis Mac Allister, Gino Infantino o Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Miguel Angel Russo.

Datos del partido:

Estadio: Juan Domingo Perón (Racing)

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Fernando Echenique

Horario: 16:00 horas

Transmisión: TNT Sports