Milton Giménez vs Tomás Conechny: goleadores de gran momento frente a frente en el Lencho

Atrás ya quedó el cachetazo recibido en el Alfredo Beranger, donde el sueño del equipo conducido por Daniel Oldrá en avanzar en la Copa Argentina se terminó en los penales y cayó 4-2 contra Villa Mitre tras empatar sin goles en tiempo regular. Ahora, Godoy Cruz dio rápidamente vuelta la pagina y ya está pensando en el cotejo de este lunes cuando se mida a Banfield por la Liga Profesional en búsqueda de continuar en puestos de clasificación directa a la Copa Sudamericana 2024.

En este encuentro que comenzará a las 18:30 bajo el arbitraje de Darío Herrera y con Lucas Novelli encargado del VAR, la lupa estará en el ataque de los dos por el buen momento de sus atacantes siendo uno de los artilleros del conjunto dirigido por Julio César Falcioni y Oldrá respectivamente. Entérate el cara a cara que se viene en el Florencio Sola.

En el local aparece un apellido que sonó en este último tiempo, el ex Necaxa figura en la órbita de Tigre para reemplazar a Mateo Retegui recientemente vendido al Genoa de la Serie A y también apareció en el radar de Argentinos Juniors. Sin embargo, en este campeonato es uno de los más regulares de Banfield que busca despegar de la zona roja del descenso es uno de los pilares fundamentales en la estructura de Julio César Falcioni y en lo que va en este torneo, tiene cinco goles en 21 partidos disputados.

Será su primera vez enfrentándose al Bodeguero, las veces anteriores en el 2021 estuvo sentado en el banco de suplentes y en abril de ese mismo año no pudo jugar debido a que fue uno de los casos de Covid. En esa temporada vestía los colores de Central Córdoba y en el elenco santiagueño, fue compañero de Hernán López Muñoz, el mediocampista creativo del Expreso; además supo defender la camiseta de Atlanta en la Primera Nacional.

Por su parte, en el conjunto de calle Balcarce se encuentra uno de los refuerzos en el último mercado de pases, el ex Almagro que se ganó un lugar en el XI a raíz de la baja sensible de Tadeo Allende es uno de los artilleros del Tomba. En su saldo, tiene cinco conquistas en 22 compromisos jugados hasta el momento, el ex San Lorenzo tendrá su bautismo ante el Taladro nunca lo enfrentó en su carrera.

El nacido en Comodoro Rivadavia es un futbolista fundamental en el XI de Oldrá y compañía por ser un buen socio en los últimos metros de López Muñoz. En su carrera el jugador de 25 años que supo estar en las selecciones juveniles jugó en: Portland Timbers (Estados Unidos), Deportivo Maldonado (Uruguay) y el año pasado fue una de las figuras de la segunda división.

Cuando se conoció su llegada, rápidamente se confirmó que el extremo firmó contrato hasta diciembre del 2025 y fue un refuerzo que se le compró su ficha. Según diferentes fuentes consultadas, el Tomba se quedó con el 80% de su ficha y el resto le corresponde al Tricolor.