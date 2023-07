Lo sufre, el Expreso: Abrego no estará contra el Taladro

Después del traspié en Copa Argentina, el equipo conducido por Daniel Oldrá ya está pensando en el encuentro de este lunes cuando desde las 18:30 visite el Lencho para enfrentarse a Banfield por la fecha 26 de la Liga Profesional. Con la primicia de recuperar la pálida imagen que mostró entre semana en el Alfredo Beranger, el elenco de calle Balcarce ya sabe antes de saltar a la cancha que sea como salga el cotejo ante el Taladro seguirá estando en puestos de clasificación directa a la Copa Sudamericana 2024, esto se debe a la derrota de Belgrano en La Plata.

Durante las últimas horas, las redes sociales del Bodeguero dieron a conocer la lista de citados y en la misma se destacan algunas bajas por diferentes suspensiones. Uno de los jugadores que no estará presente es Matías Ramírez, el ex Ferro que estuvo en el ojo de la tormenta por su penal fallado contra Villa Mitre no se subió al avión con destino la provincia de Buenos Aires.

❌️ Gonzalo Abrego finalmente no será parte del grupo que viaja a Buenos Aires debido a una sobrecarga en el isquiotibial derecho. https://t.co/2gtzqAjayU — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) July 23, 2023

Sin embargo, hace instantes se conoció que Gonzalo Abrego tampoco estará en el Sola y el mediocampista mixto de 23 años se confirmó que arrastra una molestia en su rodilla derecha, según el parte medico oficial la dolencia está en el isquitiobial. Ante escenario será una perdida sensible en la estructura de Oldrá y compañía, el maipucino tenía asistencia perfecta en este campeonato (disputó las 25 fechas y convirtió tres goles en su cuenta personal).

Tras conocerse esta noticia, el entrenador del Tomba tiene que rearmar el centro de la mitad de cancha porque Bruno Leyes se encuentra suspendido luego de ser expulsado (recibió dos fechas) hace una semana atrás y esta situación de Abrego. Aunque no hay confirmación del XI, todo parece indicar que habrá varios cambios Juan Andrada se perfila para reemplazar a Leyes y el paraguayo, Cristian Núñez pica en punta para entrar por el “32”.