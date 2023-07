El Tomba perdió la brújula y retrocedió varios casilleros

Los primeros minutos en el Florencio Sola arrancaron con la tendencia repartida entre los dos, Godoy Cruz con varios cambios en el once por diferentes situaciones (lesiones y suspendidos) siguió con su número telefónico 4-2-3-1 y en el plan inicial de Banfield era esperar en su campo para salir rápido de contragolpe dejándolo salir del fondo. En un partido chato, donde estuvo frenado por distintas infracciones, el equipo conducido por Daniel Oldrá buscaba creación de Hernán López Muñoz hasta que a los 27’ de ese primer tiempo Aaron Quirós ganó de arriba y el defensor la bajo al medio para encontrar a Julián Bisanz.

Como uno de los antiguos lemas de la historia del fútbol: “dos cabezazos en el aérea, es gol” y se cumplió este dicho, el ex Atlanta debajo del arco estampo el transitorio 1-0 en el Lencho. En la primera llegada contundente del conjunto dirigido por Omar Piccoli hoy en el banco tras el problema de salud de Julio César Falcioni y mejoro su imagen después de la apertura del marcador.

Sin embargo, a los cuarenta minutos de esa etapa inicial, Emanuel Coronel sacudió de media distancia y en una estira espectacular, Diego Rodríguez le ahogó el grito al lateral derecho del elenco dueño de casa. Estaba a punto del nocaut, el Tomba, Brahian Alemán metió un buen pase a la corrida de Bisanz y el autor de la primera emoción de la noche no pudo ante el Ruso Rodríguez, el ex arquero de Independiente le puso la cara en ese mano a mano.

Fue final, en ese primer capítulo, nuevamente el Bodeguero volvió a sufrir una pelota parada en contra al igual que en la anterior fecha en el empate sobre la hora contra Defensa en el Malvinas Argentinas, mientras que el Taladro supo leer en que momento golpear al club de calle Balcarce en uno de sus sellos característicos.

Por otra parte, en el complemento Oldrá decidió no patear el tablero y mantuvo los mismos nombres que comenzaron en el Sola bajo el mismo libreto. En ese inicio, el Expreso tuvo más adelantando en el verde césped quería encontrar soluciones con remates de afuera del aérea con el tridente del medio Tomás Conechny- López Muñoz- Agustín Valverde buscaban asociarse en esos últimos metros en la zona de creación.

A los 19’ Bisanz en posición adelantada envió un preciso centro a la cabeza de Milton Giménez y el ex delantero de Central Córdoba se topo con las manos de Rodríguez, hasta que Maximiliano Castelli-asistente dos- levantó el banderín. El debutante, Enzo Rivamar adentro para cambiar el dibujo táctico del 4-3-1-2 paso al ofensivo 4-3-3, el Tomba metió cerca de Facundo Cambeses al elenco de Piccoli que se ubico en su campo para salir rápido de contragolpe con la soledad de Giménez en el aérea y una línea de cinco hombres en el fondo.

De un tiro libre a favor mal ejecutado por Nicolás Fernández, el volante uruguayo lo ejecutó corto, el juvenil Gerónimo Rivera le adivinó la intención al ex Fénix de su país y en una explosiva contra cedió para Emanuel Insúa. Si, el ex Boca Juniors solamente la tuvo que empujar ante un arco vacío para desatar el delirio y cumplir con la ley del ex (tuvo su paso desde la temporada 2012 hasta 2013 en la Bodega).

Darío Herrera en ese tiro libre ignoró que no había distancia en la barrera y fue una de las principales quejas de todo el banco encabezado por el cuerpo técnico de Oldrá. En el Florencio Sola, Godoy Cruz no pudo reponerse luego de su traspié copero y cayó en manos de Banfield donde a pesar de tener momentos de empujes no mostró una buena imagen en el sur del gran Buenos Aires. Lo positivo es que el Tomba sigue en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana 2024 y ahora se despide del torneo el domingo 30 contra Instituto en el Malvinas desde las 20:00 en el cierre de ese primer semestre.

Síntesis

Banfield (2) : Facundo Cambeses©; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quiros, Emanuel Insúa; Eric Remedi; Nicolás Sosa, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán, Juan Bisanz y Miltón Giménez. DT : Julio César Falcioni

Godoy Cruz (0) : Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Cristian Núñez, Agustín Valverde; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Enzo Larrosa. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 27’ Julián Bisanz (B); en el segundo tiempo : 40’ Emanuel Insúa (B)

Cambios: en el primer tiempo : 43’ Matías Romero por Alejandro Cabrera (B); en el segundo tiempo : 25’ Mateo Pérez por Brahian Alemán (B); 26’ Julián Eseiza y Enzo Rivamar por Cristian Núñez y Agustín Valverde (GC); 36’ Luciano Cingolani por Thomas Galdames (GC) y 37’ Gerónimo Rivera por Julián Bisanz (B)

Amonestados : en el primer tiempo : 32’ Hernán López Muñoz (GC); en el segundo tiempo : 9’ Agustín Valverde (GC); 27’ Nicolás Fernández (GC); 31’ Pier Barrios (GC); 43’ Diego Rodríguez (GC) y 48’ Milton Giménez (B)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Darío Herrera