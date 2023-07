Empate sin goles en Liniers

En un duelo que prometía en la previa, ya que ambos vienen transitando una floja campaña, los equipos no se sacaron ventaja y se repartieron un punto por lado. Al final del torneo se verá si sirvió de algo o no.

A lo largo de los 90 minutos, Unión fue claro superior al Fortín. Las situaciones más claras las tuvo el equipo dirigido por el Kily González. Como nos tiene acostumbrado el arbitraje argentino, hubo polémicas y ambas las sufrió el Tatengue: dos penales no cobrados. En la antesala del encuentro, los jugadores no tuvieron acercamiento hacia el Gallego Méndez, ex DT del club.

La primera polémica se dio a los 17 minutos del primer tiempo. Kevin Zenón salió de contra por mitad de cancha y llegando al área rival dejó a Jerónimo Domina ante dos defensores y el arquero. Cuando el joven se metió al área para definir de derecha, el volante de Vélez, Méndez desastibilizó a Domina cuando iba a patear y lo hizo caer. El VAR no asistió al árbitro del encuentro.

A los 24 minutos, un error defensivo del Rojiblanco casi termina en gol en contra. Zenón jugó para atrás con el arquero Moyano y el pique lo complicó pero finalmente pudo tirar la pelota al córner con el pecho.

Faltando cuatro minutos para el final de la primera parte, Zenón tuvo una oportunidad clara en la altura de la medialuna del área pero su disparo terminó yéndose desviado. El equipo del Kily aprovechó a sus laterales en la línea de cinco y ambos tuvieron participación en ataque. Federico Vera completó una gran actuación.

En el comienzo del segundo tiempo, Unión llegó rápidamente al área con Ludueña ejecutando un breve centro el cual fue despejado por Jara. Si el lateral rival no se adelantaba, Domina estaba solo para definir.

La segunda polémica tuvo espacio a los 5 minutos, cuando el arquero Burián y el defensor Giannetti protagonizaron un blooper, del cual nadie –en cancha- se percató. Desde el VAR tampoco lo vieron, o eso se cree, y todo siguió. Rápidamente se vino el recuerdo de Paolo Goltz en el encuentro Colón vs Independiente, ya que fue similiar.

Si hablamos de jugadas claras, la más destacada fue a los 21’ cuando Luna Diale asiste de sobre pique a Domina que no pudo derribar a Burián tras un cabezazo. El arquero del Fortín estuvo excelente y salvó a su equipo. Del Blanco lo tuvo en el rebote pero su tiro fue desviado. A falta de nueve para el final, Vera salvó a Unión de una posible derrota. Enzo Roldán perdió la pelota, los locales atacaron de contra y en un cruce fenomenal, el defensor Tatengue recuperó y logró conseguir la falta.

Unión fue superior a Vélez pero no pudo dejarlo marcado en el resultado. El partido era importante para sumar y alejarse del fondo, pero si hay algo para destacar es la entrega del equipo y el nivel que mostró en cancha. Gordillo tuvo su mejor partido desde que está en el club. Al equipo le faltó eficacia al momento de definir y por ello no gritó gol. Deberá sumar de a tres el próximo encuentro para así reafirmar lo hecho esta tarde en Liniers. Los de la Avenida quedaron en la 25° posición con 27 unidades.

Formaciones:

Unión de Santa Fe: Moyano; Vera, Paz, Piris, Corvalán, Zenón; Roldán, Gordillo, Luna Diale; Domina y Meynier. DT: Cristian González

Vélez Sarsfield: Burián; Jara, Giannetti, Gómez; García, Méndez, Florentín, Ortega; Prestianni, Bou; Castro. DT: Sebastián Méndez

Árbitro: Fernando Rapallini

Caso Imanol Machuca:

El presidente Luis Spahn habló en Aire de Santa Fe en la previa del partido y dejó en claro que el volante sufrirá una sanción económica. Aseguró que él y todos los directivos están molestos con la situación que se está dando y creen que Machuca es un desagradecido con el club, ya que ellos le dieron todo. Aún no se sabe si se reincorporara al grupo o si seguirá firme con su postura.

Próximo partido:

Por la última fecha del Torneo Binance 2023, Unión recibirá a Defensa y Justicia a partir de las 16:30hs del viernes 28/07.