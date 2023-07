El Expreso salto con los tapones de punta

Otra vez en el ojo de la tormenta y van…Parece que cada visita del Tomba al estadio de Banfield tiene una historia particular y sobre todo de los arbitrajes en el 2011 fue el turno de Saúl Laverni perjudica a Godoy Cruz. Este juez ya retiró hace un tiempo de la actividad deportiva en aquella noche no cobró un golazo licito de Diego Villar de afuera del aérea y un claro penal sobre Álvaro Navarro, dejando sin posibilidad de treparse el elenco de calle Balcarce provisoriamente a la punta de aquel campeonato que peleaba con Vélez.

“Fue una vergüenza la verdad, no se que decir…el gol, dos penales. Es muy difícil no te dejan ganar” aseguró en aquel momento Israel Damonte a la hora de enfrentar los micrófonos tras este polémico empate. “Ahora voy a escuchar en la tele que Passarella le pide la renuncia a Grondona y no hablan de Godoy Cruz entonces a mí me rompe la pelota que los medios de televisión no hablen de nosotros, entonces nos merecemos respeto” dijo un enfurecido Mariano Donda.

Ante este antecedente, los hinchas del Tomba tienen una historia particular en el Lencho y en la caída de este lunes frente al conjunto dirigido por Julio César Falcioni se lo mostraron molesto con algunas situaciones de Darío Herrera-el árbitro del cotejo-. Hace unas horas, la delegación del equipo de calle Balcarce sacó un durísimo comunicado en sus redes sociales acerca de la actitud de algunos hombres de negro: “No hables que tenes dos partidos en Primera”, “Pedila ahora que vas perdiendo” algunas de las citas que manifestaron en esta noticia sobre la actitud del neuquino.

En resumen, el pito internacional sacó cinco tarjetas amarillas para el Bodeguero (Diego Rodríguez, Hernán López Muñoz, Agustín Valverde, Nicolás Fernández y Pier Barrios) y solamente una por el lado del Taladro (Milton Giménez). En la contra que encabezó, Gerónimo Rivera que terminó con el gol definitorio de Emanuel Insúa, el nacido en Neuquén no observó la corta distancia de un tiro libre ejecutado por el Indio Fernández.

Por último, López Muñoz en declaraciones con algunos colegas en zona mixta en el Sola se refirió a lo que acontecido: “Tuvo una actitud soberbia. Me dijo que no hable que tengo dos partidos en primera” concluyó, el ex River entre otros al ser consultado por la actuación de Herrera.