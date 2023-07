Pier Barrios: “Tenemos una buena relación con la dirigencia”

Durante estas últimas horas, el mundo Godoy Cruz vive momentos revulsivos después de la derrota ante Banfield, el plantel conducido por Daniel Oldrá emitió un mensaje en sus redes sociales acerca de la polémica actuación de Darío Herrera y en horas de esta mañana, los “popes” del conjunto de calle Balcarce sacaron otro diferente mediante las redes sociales del Bodeguero. Ante este escenario, Pier Barrios una de las voces autorizadas debido a que es uno de los referentes lanzó la voz en testimonios con DSports Radio: “Hablamos de bajarle la espuma al tema de los arbitrajes. Es entrar en una guerra que no nos va a beneficiar. Tal vez no era la forma, pero eso no justifica que hay cosas que están mal” arrancó diciendo, el zaguero central en charlas con los colegas de Como Te Va.

Sin embargo, el ex Quilmes analizó lo que se viralizó en las redes sociales tras la caída en el Florencio Sola: “Hubo un error nuestro de postear algo sin el criterio de los dirigentes. Quizás lo mejor hubiera sido unificar las cosas. Ellos tendrán sus motivos también y tendremos que hablar” dijo al momento de ser consultado por uno de los primeros comunicados que salió a la luz. En medio de los rumores sobre un corto circuito con los dirigentes dejo en claro: “Me da bronca leer que hay interna en Godoy Cruz cuando ni siquiera estamos cerca de eso”, además manifestó: “Nos pagan al día” despejando las dudas acerca de una supuesta discusión.

Por otra parte, el ex Belgrano, entre otros detalló en profundidad como es su vínculo con Herrera uno de los principales apuntados: “Tengo buena relación, es de respeto, de cordialidad, pero entiendo que hay algunos compañeros que sufrieron destrato, no se justifica de ninguna parte” continuó comentando el cordobés de 33 años cuando se le pregunto por el árbitro que dirigió en el Lencho.