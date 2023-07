Cara a Cara: Hernán López Muñoz vs Adrián Martínez

Este domingo a partir de las 20:00 Godoy Cruz recibirá a Instituto para cerrar el torneo en la fecha 27 de la Liga Profesional 2023. Los equipos llegan al encuentro con resultados opuestos, por un lado el Tomba llega de caer 2-0 ante Banfield, mientras que la Gloria logró vencer a Lanús 2-1. Se espera que en el Malvinas Argentinas se de un gran duelo entre dos jugadores siempre destacados, Adrián "Maravilla" Martínez con sus goles y Hernán López Muñoz con su gambeta y creatividad.

Adrián Martínez

El delantero de 31 años fue el héroe de la noche frente a Lanús en Alta Córdoba ya que en el último minuto del partido marcó el gol de la victoria del conjunto córdobes.

Apodado "Maravilla" el centro delantero oriundo de Campana es el actual goleador de la Gloria con un total de nueve goles. Disputó 25 de los 26 partidos jugados en la liga y arrancó en el once inicial en cada uno de ellos. Su única ausencia fue ante Vélez debido a la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin hacer inferiores en ningún club, luego de trabajar de recolector de basuras e ir preso por error, Martinez debutó con 22 años en la Primera C con Defensores Unidos sin goce de sueldo. Desde aquel entonces pasó por el Atlanta, Sol de Mayo y Cerro Porteño de Paraguay y el Coritiba de Brasil. En 2018 con Libertad logró coronarse campeón de la Copa de Paraguay y también debutó en la Libertadores anotando tres goles ante The Strongest.

Hernán López Muñoz

El joven jugador de 22 años es una de las piezas claves para Daniel Oldrá ya que con su habilidad, gambeta y desequilibrio maneja la ofensiva del conjunto mendocino. Sobrino nieto del histórico Diego Armando Maradona se desempeña como extremo derecho aunque también puede ubicarse como volante interior.

Surgido de River y con un pasado reciente en Central Córdoba, el oriundo de Villa Parque lleva un total de 20 partidos jugados, dos goles y cuatro asistencias en el campeonato. Uno de sus tantos más importantes fue sin dudas en la victoria del Expreso por 4-0 ante Boca.

Luego de la derrota frente al Taladro los jugadores de Godoy Cruz emitieron un comunicado por redes sociales denunciando el arbitraje de Dario Herrera y López Muñoz fue uno de los protagonistas que habló sobre cómo vivieron la situación. “Tuvo una actitud con algunos jugadores y conmigo de soberbia, me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera. No es una manera de hablarle al jugador, aunque tenga 100 o dos partidos en Primera. Es algo de los árbitros, no nos podemos quejar. Jugó con eso porque ya estaba amonestado" declaró en la zona mixta el futbolista.