Los últimos elegidos por Don Gato y su pandilla para la última función del semestre

Con la ilusión de mantener su buena racha en el Malvinas Argentinas. Bajo ese lema se encuentra el mundo Godoy Cruz a la espera del compromiso de mañana ante Instituto en lo que será el último antes del breve periodo de vacaciones. Después de los tropezones frente Villa Mitre (Copa Argentina) y Banfield (su anterior presentación en la Liga Profesional), el conjunto de calle Balcarce ya sabe que terminará este torneo entre los diez mejores y en puestos de Copa Sudamericana 2024.

En la previa al arranque de la Copa de la Liga, donde el equipo conducido por Daniel Oldrá integra el grupo B de este certamen y debutará contra Defensa en Florencio Varela aún sin fecha confirmada este campeonato comenzará el fin de semana del 20 de agosto. Durante las últimas horas mediante sus medios de comunicación, el Tomba dio a conocer los últimos elegidos por don Gato y su pandilla de cara al cotejo ante el elenco cordobés que es dirigido por Diego Dabove.

En la misma se destacan algunas vueltas como los casos de Braian Salvareschi y Salomón Rodríguez ambos cumplieron con sus respectivas sanciones, el defensor había recibido dos fechas por su suspensión en el empate en el José Amalfitani. Mientras que el delantero uruguayo se limpio luego de cumplir la 5ta amarilla que recibió en la igualdad frente al Halcón hace unas semanas atrás estos nombres entrarán por el juvenil Lucio Cruceño y Gastón Pedernera respectivamente.

Sin embargo, uno de los principales ausentes para la última función de este semestre es Diego Rodríguez, el ex arquero de Independiente entre otros no estará presente por acumulación de amarilla y será reemplazado en el XI por Rodrigo Saracho, el ex Quilmes solamente había tenido minutos por Copa Argentina. En el banco de suplentes estará el canterano, Edilson Salinas, el “40” que habitualmente ataja en la reserva de Javier Patalano ya tiene algunos partidos en el banco de la máxima categoría.

Tras su baja a último momento y no ser parte de la delegación que estuvo en el Lencho Sola en la jornada pasada, Gonzalo Abrego parece haber dejado atrás una molestia en su rodilla derecha y el mediocampista mixto regresaría al once será uno de los cambios en lugar de Agustín Valverde. Además, uno de los futbolistas que debe cuidarse es Federico Rasmussen, el ex defensor de Sarmiento está al límite y en caso de recibir una amarilla se perderá el bautismo en la Copa de la Liga.

Por último, al igual que sucedió en la fecha anterior Matías Ramírez sigue sin aparecer y el ex Ferro no fue citado por el entrenador Bodeguero, cabe recordar que el extremo estuvo en el ojo de la tormenta por su penal errado ante Villa Mitre por Copa Argentina. En fin, el Tomba tendrá una difícil parada en este último choque de esta primera parte del año, donde buscará coronar su buena imagen mostrada en el Malvinas debido a que no pierde desde febrero cuando cayó en manos de Estudiantes (su única derrota en Mendoza).