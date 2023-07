Racing cerró la LPF con una derrota frente a River

Un Monumental colorido y repleto fue el marco con el que salieron a la cancha los equipos. Es que era la antesala a la coronación formal del equipo de Martín Demichelis. Por el otro lado un Racing que se acordó demasiado tarde de, al menos, intentar atacar a River. La Academia perdió 2-1.

El primer tiempo fue todo del local. La presión, la pelota y, consecuentemente, la posesión. A pesar de la baja de último momento de Tomás Avilés (fue vendido al Inter de Miami), Fernando Gago mantuvo la línea de cinco. Leonardo Sigali, Santiago Quirós y Gonzalo Piovi fueron los centrales. Tomás Rubio por izquierda, y Gabriel Rojas por derecha, los laterales.

El Millonario fue siempre el que determinó el ritmo del partido. Posesiones largas en búsqueda de ese espacio interno que rompa líneas y desestructure la defensa académica. Eso fue lo que pasó durante gran parte de la primera parte. ¿Racing? Sin respuestas. Lo pasaron por arriba. Apenas lograba recuperar la pelota la perdía debido a la presión rival y a la nula oferta de receptores.

Pablo Solari y Esequiel Barco volvieron locos a los laterales académicos. De hecho, de esa manera llegó el primer tanto del encuentro. Desborde del primero, buscapié y Lucas Beltrán anticipó a Piovi y mandó a guardar la pelota adentro de la red. 1-0 arriba River. Merecido.

Todas las triangulaciones y conexiones que mostró River fueron la contracara de lo que pasaba en Racing: imprecisión, desidia y falta de energía para dar vuelta la historia. Eso sí, la poca efectividad y las manos de Matías Tagliamonte ayudaron a que el encuentro no terminé con un marcador más abultado. El arquero Ex Atlético Rafaela tapó varios remates claves para que el cotejo siga vivo.

La más clara de La Academia fue un remate de Nicolás Oroz que tapó muy bien Franco Armani. No mucho más en el primer tiempo. La diferencia entre ambos equipos fue notoria.

Si bien la situación no era la mejor, lo cierto es que aún podía empeorar. Y empeoró. A falta de nada para que terminen los primeros cuarenta y cinco minutos Facundo Tello, vía VAR, expulsó a Piovi por una falta a Beltrán como último hombre. La polémica estuvo en la posición de Pablo Solari en la jugada. El futbolista de River se encontraba en posición adelantada. La cuestión radica en si interviene en la jugada o no. En definitiva, Tello considero que no y La Academia se quedó con uno menos.

Facundo Tello le mostró la roja a Gonzalo Piovi. Foto: Fotobaires.

En un contexto futbolísticamente desfavorable y con diez hombres en cancha, Racing quedo por consecuencia expuesto al querer ir a buscar el empate. La mala puntería de River causó que el todo continue con tan solo un gol de ventaja. El Millonario falló mucho en el último pase.

River no fue contundente, y cuando lo fue aparecieron las manos de Tagliamonte. Por el lado celeste y blanco, el conjunto de Gago terminó jugando con media alineación compuesta de juveniles. Santiago Quirós, Tobías Rubio, Agustín Ojeda, Ignacio Galván, Catriel Cabellos, Baltazar Rodríguez y Santino Vera. Todos los pibes hicieron un papel digno. Evidentemente para pelear una Copa Libertadores, o jugarle a River, no alcanza.

El local sentenció el partido a los 25’ del complemento con un cabezazo de Paulo Díaz. Le hicieron un gol (otra vez) a Racing de pelota parada. El resultado terminó menos abultado gracias a un verdadero golazo de tiro libre de Jonathan Gómez a falta de segundos para que termine el partido.

River le ganó 2-1 a Racing y en Avellaneda ahora si todos los focos están puestos en el partido del jueves frente a Atlético Nacional. Las horas restantes serán clave para ver si llega algún refuerzo más. La Academia compitió contra El Millonario, pero la realidad impactó de frente y la diferencia entre ambos fue demasiado grande como para poder, en algún momento del encuentro, pensar en una victoria.