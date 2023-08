Central busca en Córdoba dar otro paso

Rosario Central y Chaco For Ever se enfrentarán este miércoles en Córdoba por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se llevará a cabo desde las 18:00hs en el Estadio Mario Alberto Kempes, el partido será transmitido por la pantalla de TyC Sports. El ganador de este cruce será rival de Villa Mitre en los octavos de final.

El Canalla cerró su participación en la Liga Profesional con un 0-0 ante Belgrano y quedo en la octava posición con 42 unidades. El equipo empató en sus últimas tres presentaciones y buscará hacer valer la diferencia de categoría para superar a Chaco For Ever y meterse en los octavos de la competición que conquistó en 2018. Al técnico canalla Miguel Russo se le sumó otra baja a las dos que ya conocía. El lateral izquierdo Alan Rodríguez no se recuperó de una molestia muscular y tampoco estará en los 16avos. de final en el Mario Kempes,, al igual que Damián Martínez y Francis Mac Allister. Es la tercera baja por lesión que tiene Central para enfrentar a Chaco For Ever. Las malas noticias empezaron a llegar el fin de semana, cuando se confirmaron las lesiones de rodilla de Mac Allister y Martínez. Y ahora se agregó la del Coyote.

El Albinegro viene de caer por goleada 4-0 en su visita a Atlanta el pasado domingo, tras este acontecimiento Diego Osella presentó su renuncia y el Albinegro se quedó sin DT. La dirigencia se movió rápido y ya confirmó que Ricardo Pancaldo será su sucesor, aunque no estará presente en Córdoba y el equipo será dirigido de manera interina por Marcelo Carrasco.

Central llegó a esta llave tras golear 4-1 a Central Norte de Salta, en San Nicolás, por los 32avos de final. Chaco For Ever, en tanto, pelea en los últimos lugares de la Primera Nacional y el DT Diego Osella renunció el lunes tras la derrota por 4 a 0 como visitante de Atlanta.

El equipo será dirigido mañana por el director técnico interino, Marcelo Carrasco, quien pondría un equipo alternativo para cuidar piernas de cara al choque del lunes próximo, cuando reciba a Racing de Córdoba por la 25ta. fecha de la Primera Nacional, en un choque clave en la lucha de abajo.

Posibles formaciones de ambos equipos

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Facundo Monteseirín, Yair Marín, Leandro Allende; Javier Iritier, Mateo Maccari, Emanuel Diaz, Nicolás Silva; Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.