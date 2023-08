Se confirmó la lesión de Sánchez

Cuando este tipo de cosas ocurren, lo deportivo queda totalmente en segundo plano y se prioriza la salud de las personas. En el partido de Libertadores contra el Fluminense, Luciano Sánchez de Argentinos Juniors recibió un pisotón de Marcelo que le produjo esta gravísima lesión.

Durísima imagen en La Paternal: Luciano Sánchez sufrió una lesión y Marcelo no podía creerlo. El jugador de Fluminense y leyenda del fútbol, al borde de las lágrimas.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/xGT4vuek2S — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2023

La jugada no parecía tan peligrosa y claramente no fue mal intencionada, pero el daño fue mucho. En medio de un partido friccionado y con bastantes disputas físicas, llegó esto que terminó enmudeciendo el Diego Armando Maradona. El público no era consciente de la gravedad, pero sabía que era algo preocupante por la reacción de los mismos jugadores. Marcelo se agarró la cabeza mientras lloraba, Felipe Melo lo mismo. Del otro lado estaban los jugadores de La Paternal intentando calmar y consolar a Sánchez.

“Fue un mal momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”, declaró “Chechu” fuera de la clínica.

#AAAJ 🏥 Luciano Sánchez fue dado de alta en el Sanatorio Finochietto, con luxación de rodilla izquierda. La operación se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas.



Muchas gracias por los buenos deseos y por su preocupación. ¡Fuerza, Cheche! ❤️ pic.twitter.com/pQgadfp1Jp — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 2, 2023

Alejandro Roncoroni, secretario general de Argentinos Juniors y el médico principal, explicó el tipo de lesión que tuvo y se sorprendió por la gravedad: “En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos. Hay que hacer una reconstrucción”.

El ex Real Madrid fue a visitarlo al vestuario para ver cómo estaba y pedirle su número para estar en contacto durante su recuperación antes de ser trasladado al hospital. En sus redes sociales publicó una foto y un mensaje para el mendocino.