Newell's: Gabriel Heinze planea cambiar el equipo para el partido de vuelta

El intento de incluir la linea de cinco en el fondo no dio frutos ante Corinthians el pasado martes en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estuvo durante todo el partido sin encontrar el funcionamiento defensivo y no tuvo mucha seguridad para Hoyos, sumado además a la falta de compañía que sufrió Jorge Recalde, hizo que muchas de las situaciones que generó el conjunto brasilero llegara al arco "rojinegro".

Entonces el técnico de la Lepra, Gabriel Heinze tenga que cambiar el funcionamiento del equipo si quiere dar vuelta este resultado que para suerte de él, solo es de un gol por debajo. Seguramente deba meter mano al equipo y muy probablemente vuelva la línea de 4 en la defensa, 3 medio campistas y 3 delanteros.

En el marco del análisis, Ian Glavinovich tiene todas los números cómo para ser el reemplazo en la defensa que tiene que tener más oportunidades ya que los minutos que entró en la ida lo hizo de la mejor manera y por otro lado, Guillermo Ortiz y Facundo Mansilla no tuvieron un partido fino, al contrario, no tuvieron un buen partido tanto en la salida para mover la pelota como para aguantar el ataque ante el tiamo y terminaron por contagiar al resto de la defensa. Hasta Gustavo Velázquez se mostró incomodo y regaló varias pelotas que no eran difíciles de entregar. un poco más arriba, en el medio puede ser que jueguen los mismos ya que se complementaron muy bien dentro del marco del partido.

Ian Glavinovich, posible reemplazo para el martes. Foto: Leproso.com.ar



Mientras que en lo ofensivo, no se entendió mucho la idea de juego al no tener extremos y faltaba profundidad al ataque. Por eso, la inclusión de Brian Aguirre y Ramiro Sordo es la posibilidad más fuerte para cambiarle la cara al conjunto rosarino para el próximo martes en la vuelta frente a Corinthians. En esos movimientos está trabajando Heinze y sus colaboradores en los entrenamientos en Bella Vista.

Posible 11 frente a Corinthians: Lucas Hoyos. Jherson Mosqueira, Ian Glavinovich, Guillermo Ortiz y Ángelo Marino. Juan Sforza, Christian Ferreyra e Iván Gómez. Brian Aguirre, Ramiro Sordo y Jorge Recalde.