Messi, el encargado de la ilusión en Miami

Luego de la postergación por la intensa lluvia en el DRV PNK Stadium se llevó acabó una nueva edición de uno de los derbis más importante de Estados Unidos y en este caso tenía un condimento especial por ser el primer clásico de Lionel Messi en el fútbol norteamericano buscando el boleto al cuadro de los ocho mejores de la League Cup. En el equipo conducido por Gerardo Martino se produjo el debut en el segundo tiempo de Jordi Alba, el ex lateral izquierdo del Barcelona es otro de los refuerzos estrellas del Inter de Miami para esta temporada, se suma a Sergio Busquets y Facundo Farías (aún no debutó el ex Colón).

Claro está por nombres, el Inter es uno de los firmes candidatos a quedarse con este certamen y anoche con su gente en un vibrante partido sacó de la competición a su rival de toda la vida derrotándolo por un contundente 3-1. En el arranque del encuentro, a los siete minutos del primer tiempo, Robert Taylor filtró un buen pase a la soledad de Messi y el atacante de la Selección Argentina venció la resistencia del arquero peruano, Pedro Gallese para estampar el transitorio 1-0.

Diez minutos más tarde, Orlando llegó al empate por medio del uruguayo, César Araujo, el volante colocaba el parcial 1-1 en un cotejo muy emotivo que se jugó anoche a última hora. Sin embargo, en el amanecer del complemento, a los dos minutos, Iván Arcides Barton Cisneros-árbitro del espectáculo- marcó un polémico penal de Antonio Carlos sobre Josef Martínez y el delantero venezolano fusiló a Gallese para volver adelantar al elenco del Tata Martino.

Durante la media hora de ese segundo tiempo, Martínez le devolvió gentileza al astro tras concederle el penal y el “10” con su pie menos hábil la derecha cerró el pleito para el definitorio 3-1 en el DRV PNK Stadium. Ah, en la etapa inicial fue amonestado por un duro cruce en la mitad de cancha con Wilder Cartagena.

Con este tanto, el ex París Saint Germain tiene unos brillantes números en tres encuentros disputados lleva anotado cinco goles en total y es uno de los goleadores de la League Cup. En el conjunto de Óscar Pareja en el último capítulo ingresaron Martín Ojeda (ex Godoy Cruz) y Ramiro Enrique (ex Banfield), además, Rodrigo Schlegel (ex Racing) estuvo sentado en el banco de suplentes.

Ahora, Messi y compañía ya conocen a su rival en los cuartos de final de este campeonato se medirá contra Dallas de Alan Velasco, ex Independiente viene de eliminar al Mazatlan de México. Será el primer juego del jugador surgido en las inferiores de Newells en condición de visitante.