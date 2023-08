Buena actuación "pirata" y pase a octavos de final

Volvió al triunfo. Luego de seis encuentros, Belgrano volvió a encontrarse con una victoria. Ganó 1 a 0 con gol de Barrea y con mucha autoridad por sobre Claypole.

En la próxima ronda, sin estadio ni fecha confirmada, el conjunto de Farré tendrá la dura tarea de enfrentar a San Lorenzo. El equipo de Insúa está en octavos de Copa Sudamericana y en caso de seguir, podría significar una ventaja en cuanto a la rotación que podría utilizar el técnico del "ciclón".

Se dio el debut oficial del juvenil Mariano Troilo. El marcador central cerró una correcta actuación y logró suplir con creces a los ausentes Meriano y Moreno.

Otro que debutó desde el inicio fue Matías Marín. El flamante refuerzo jugó casi los 90 minutos y también tuvo un buen rendimiento.

Ya en el segundo tiempo debutaron otros dos pibes de las divisiones inferiores. Brito ingresó a los 74' por Hesar y Rami a los 91' por Marín.

Finalmente, Pablo Chavarría volvió a disputar un partido con la camiseta "pirata" tras 13 años. El delantero proveniente del Málaga entró al campo de juego para reemplazar al autor del gol, Barrea.

Resumen

El primer tiempo fue un ahogo total. Le costó al "celeste" entrar en partido pero a partir del cuarto de hora ya fue un constante dominio territorial que no se puede explicar en situaciones de gol, le faltó generar más peligro, pero que lo tenían merodeando el arco de Libares.

El arquero del "tambero" fue una de las figuras de la noche gracias a varias atajadas que le contuvo a los jugadores de Belgrano.

Lo poco que podía generar el equipo de Farré era evitado por Libares. A los 12' Hesar cabeceó tras un centro y el portero de Claypole reaccionó rápido y la envió al tiro de esquina.

Casi llegando al final, la "B" tuvo la más clara sacando el gol. Barrea le ganó en velocidad a De Luca y metió un centro bárbaro para que otra vez Hesar impacte de cabeza y la pelota rebote en la tibia del arquero y termine nuevamente en el tiro de esquina. Ya merecía estar arriba el equipo cordobés.

Y hubo premio para los cordobeses. A dos minutos del cierre, Facello envió un lindo centro al área, Libares se queda corto en el despeje y Barrea de zurda le rompió el arco para marcar el 1 a 0 transitorio que luego fue definitivo.

La segunda mitad fue con mucho menos ritmo. Belgrano bajó la intensidad y trató de enfriar el partido poco a poco. Claypole nunca pudo inquietar al arquero Vicentini que no llegó a ensuciarse los guantes.

Buena actuación de Belgrano que volvió al gol después de seis partidos.

La continuidad

Habrá descanso de competencia para el conjunto cordobés. Hasta el inicio de la Copa de la Liga no deberá afrontar ningún partido oficial.

En la primera fecha en el estadio Julio César Villagra recibirá a Estudiantes de La Plata. Un durísimo rival que en la penúltima fecha hace apenas dos semanas le ganó por 4 a 0.

Los de Jesús Díaz si tienen que seguir disputando su actual torneo. El domingo a las 15:30 serán visitantes de Central Córdoba en Rosario. Se ubican en la 6ta posición en el torneo de Primera C.

Formaciones

Belgrano (1): Vicentini; Facello, Rébola, Troilo y Diarte; Sánchez, Longo, Rojas y Marín; Barrea e Hesar.

Suplentes: Losada, Barinaga, Novaretti, Ibacache, Heredia, Lucco, Brito, Rami, Cravero, Castro, Chavarría y Amaya.

DT: Guillermo Farré

Claypole (0): Libares; Villarreal, Simioli, De Luca y Daivez; Benítez, Garzino, Monzón y Acosta; Coselli y Caraballo.

Suplentes: Azcona, Díaz, Campanelli, Sarmiento, Alfenoni, Avellaneda, Báez, Carballo, Llodrá, Ocampo, Moreno y Charles.

DT: Jesús Díaz

Incidencias

Goles: Barrea 43' (B).

Tarjetas amarillas: Rébola 78' (B) y Garzino 80' (C).

Tarjetas rojas: -

Cambios: Díaz por De Luca en el ET (C), Campanelli y Avellaneda por Simioli y Monzón 58' (C), Ocampo y Carballo por Caraballo y Coselli 68' (C), Barinaga, Brito y Chavarría por Facello, Barrea y Hesar 74' (B), Novaretti por Troilo 84' (B) y Rami por Marín 91' (B).

Datos

Estadio: Eva Perón de Junín

Árbitro principal: Julio Barraza

Asistente 1: Ernesto Calegari

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba