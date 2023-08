Matías Ramírez, el segundo pasajero que arma la valija y se muda de la Bodega

Todavía espera caras nuevas. Arrancó un nuevo mercado de pases de cara a la Copa de la Liga que comenzará el fin de semana del 20 de agosto, donde Godoy Cruz debutará en este certamen ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Luego de la ida sensible de Gonzalo Abrego, el volante mixto llegó a un acuerdo y en los próximos días emprenderá viaje rumbo al Viejo Continente para transformarse en nueva incorporación de la Sampdoria de la Serie B de Italia, en estas últimas horas se anunció una nueva perdida en el equipo conducido por Daniel Oldrá.

Se trata de Matías Ramírez, el ex Ferro uno de los hombres que más se esperaba en esta temporada y estuvo lejos de su nivel que en algún momento supo mostrar sobre todo en esa primera etapa de Diego Flores como entrenador. Ante la falta de minutos, el nacido en Pontevedra no estuvo en la consideración en los últimos partidos de hecho no fue convocado por el DT del club de calle Balcarce será nueva incorporación de Banfield en este mercado invernal.

Esta todo dado para que el extremo firme su nuevo contrato y en las charlas se dio a conocer que el jugador de 24 años se sume al conjunto dirigido por Julio César Falcioni, el Bodeguero lo cede por los próximos 18 meses con opción de compra (no trascendió el monto de la cifra exacta en caso de hacer uso de esta opción). Diferentes voces en los pasillos de la Bodega coinciden que es mejor un cambio de aire para el ex Villa Dálmine y otra vez al igual que sucedió hace un tiempo atrás, el “10” quedará vacante tras la salida de Ramírez.

En total, el atacante llegó a jugar un total de 76 encuentros con la camiseta del Tomba, convirtió cuatro goles y repartió siete asistencias en su cuenta personal. Su último tanto oficial fue en diciembre del 2021 en el empate (2-2) frente Platense en el Malvinas Argentinas, uno de sus gritos más recordado fue aquel golazo en la clasificación del Expreso a cuartos de final de la Copa Argentina 2021.

Hasta el momento, Godoy Cruz no tiene ningún refuerzo entre sus filas y mañana retornará a los entrenamientos realizando una breve pretemporada que según distintas fuentes consultadas por este medio se llevará acabó en Coquimbito. Abrego y Ramírez, las primeras dos salidas de calle Balcarce… ¿habrá más bajas?