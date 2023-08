Orgullo Tombino: Galdames de selección

Últimas horas. Luego del corto periodo de vacaciones, donde el plantel de Godoy Cruz aprovechó para recargar energías pensando en lo que se viene de cara a la Copa de la Liga este certamen que arrancará el fin de semana del 20 de agosto y el equipo conducido por Daniel Oldrá debuta ante Defensa en Florencio Varela. Con el mercado de pases moviéndose de a poco, el club de calle Balcarce aún no tiene ningún refuerzo confirmado y solamente se han conocido dos perdidas: Gonzalo Abrego y Matías Ramírez no seguirán el próximo semestre.

En el caso del volante mixto llegó a un acuerdo de palabra y en los próximos días estará viajando rumbo al Viejo Continente para sumarse a la Sampdoria de la Serie B de Italia; mientras que el extremo izquierdo será nueva cara de Banfield para la próxima temporada en ambos casos se marcharon en condición de préstamo. Pero... en los días antes de la vuelta al trabajo, en horas de este sábado según aseguró diferentes fuentes está prevista el retornó a los trabajos en una mini pretemporada que se llevará acabó en Coquimbito, un hombre no estará presente.

Se trata de Thomas Galdames, uno de las incorporaciones en el mercado de pases de principios años se encuentra del otro lado de la Cordillera de Los Andes visitando a sus seres queridos y el lateral izquierdo que fue una de las figuras en el triunfo del domingo pasado ante Instituto es uno de los apellidos que más sorprendió en los pasillos de la Bodega. Debido a su buen nivel en esta anterior Liga Profesional jugando 22 encuentros, convirtió dos goles (frente Vélez y la Gloria) y repartió una asistencia en su cuenta personal estos condimentos fueron fundamentales para ganarse la consideración de Eduardo Berizzo.

Sí, el DT argentino que hace un tiempo dirige a Chile lo citó al ex Unión Español que pondrá primera en su preparación con vistas al Torneo Preolímpico que se llevará acabó en Venezuela buscando dos pasajes para los Juegos Olímpicos de París 2024 y esta competición será dentro de un año. Cabe recordar que en la edición del Preolímpico 2020, el hijo de Pablo-ex centrocampista de Racing entre otros- estuvo presente en suelo cafetero, aunque no alcanzó a jugar ningún minuto en este torneo y su elenco quedó afuera en primera ronda en esta versión que Argentina consiguió el trofeo; en este plantel se encontraba Juan Brunetta hoy en el Santos Laguna en aquel año, ex atacante del Expreso.

Por otra parte, el nacido en la capital del vecino país estará entrenando con la Roja desde el lunes 7 al miércoles 9 del corriente mes en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y es un nuevo motivo de orgullo en el club de calle Balcarce. Otro Tombino más de selección, se suma a los apellidos de Nelson Ibáñez, Nicolás Olmedo, Wilder Cartagena (Perú), el mencionado Brunetta, en algún momento Sebastián Lomónaco algunos de los integrantes de hombres que pasaron por Godoy Cruz que tuvieron su época en sus respectivas selecciones.