Angulo: "Estoy preparado para vivir esta experiencia"

Tras convertirse en nuevo jugador de la T, Luis Miguel Angulo Sevillano dialogó este jueves, en conferencia de prensa, con los medios acreditados en el Centro de Altos Rendimientos Deportivo "Amadeo Nuccetelli" respondiendo a todas las preguntas de los periodistas.

La decisión de venir a Talleres

"Una de las razones que motivo a venir a Talleres es que uno de los clubes que esta peleando arriba, que tiene un proyecto bien interesante para mí y que sin duda alguna es un juego que me va a proyectar mucho a mí como jugador individual. Después, Talleres es el club más grande de Córdoba y de verdad que eso fue algo interesante para venir aquí. Estoy preparado para vivir esta experiencia con el club y no tengo miedo en estos momentos, creo que estoy preparado en lo deportivo y mentalmente para afrontar esta etapa".

Su posible aporte al equipo

"Creo que le puedo aportar al equipo mucho desequilibrio, soy un jugador muy rápido con mucha velocidad. También vengo a poder asistir, a poder marcar goles y a ayudar al equipo".

Referencias de Talleres

"Es un club que desde hace unos ocho años viene haciendo una gestión deportiva muy buena, que se ha preparado para pelear arriba y eso es lo que tengo del club, que esta construyendo cosas muy buenas".

Llegada y otras ofertas que tuvo

"Primero que todo, el proyecto de Talleres es un proyecto que convence. Creo que un jugador de mi edad quisiera venir aquí por lo que el club está mostrándole al mundo y eso fue lo que me llevo a tomar la decisión. Claro que había otras opciones sobre la mesa pero Talleres convenció más".

Ser el reemplazante de Valoyes

"Valoyes es un gran jugador sin duda, creo que todos aquí hemos visto lo bueno que lo ha hecho y creo que tengo un poco de eso. Ser reemplazo no lo se, se que quiero ayudar a este equipo a llegar lejos y dar lo mejor de mi para que se pueda dar".

Cómo se ve a Talleres en Colombia

"Talleres es un club muy grande en mi país, se puede ver por lo que viene haciendo, segundo en el campeonato actual y otros dos subcampeonatos. Claro que ahora lo vemos como un club más grande de lo que era anteriormente. Entonces el proyecto es bueno me convence".

El tipo de jugador que los hinchas de la T van a ver en cancha

"Con un jugador que en la cancha tiene mucha finta, trata de tener un juego bonito pero también responsable y que trata de ayudar tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y se va a ver un jugador respetuoso, amable y con mucha alegría".

Lo que hablo con Gandolfi

"Con el profe lo justo y necesario, estoy entrenando por ahora con un par de jugadores y esperando que se reuna el plantel para entrenar con todos".

Las primeras horas en Córdoba

"La ciudad de Córdoba me ha gustado mucho, es muy bonita, he visto unos restaurantes maravillosos que me han gustado mucho. He conocido poco, pero la verdad es que me hace falta conocer más, pero lo que he visto me ha gustado de verdad".