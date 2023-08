Alberto Espínola: "Estoy muy contento con llegar al Sabalero"

Tras convertirse en nuevo refuerzo del Sabalero el jugador paraguayo, ex Cerro Porteño, dialogo con el medio radial santafesino LT10 (AM 1020) y respondió a todas las preguntas que le realizaron sobre su llegada al conjunto de la capital santafesina de cara a lo que será la próxima Copa de la Liga Profesional.

Sensaciones de firmar con el Sabalero

“Estoy muy contento con esta posibilidad, por este paso en mi carrera, estoy muy contento con llegar al Sabalero”.

Como se dio su llegada

“Los dirigentes estuvieron en contacto directo con mi representante, quien me acerco la oferta y no dudé ni en un momento en llegar a Colón. Ya conozco el estadio, jugué contra ellos dos partidos. En Santa Fe me quedó una muy buena sensación, ya que se juega a cancha llena. Es muy bueno jugar en un equipo que siempre lleno el estadio”.

Qué significa para su carrera llegar al Sabalero

“Es una muy buena vidriera, con mucha competencia, es un fútbol muy distinto, muy bueno, es lo que me gusta. Ahora me tengo que preparar para estar a disposición del profe. Estoy en un momento muy lindo de mi carrera, tengo muchos partidos encima, estoy muy mentalizado y muy preparado en lo que será este desafío”.

Las buenas referencias de Pipo Gorosito cuando sonó como refuerzo

“No sabía, pero me pone muy contento. Sé que dirigió en Olimpia, y se cómo juegan sus equipos”.

Sus características de juego

“Me caracterizo por jugar como lateral o extremo derecho, de central jugué muy poco. Pero si me necesita el profe, sin dudar lo haría. Soy ofensivo, me gusta marcar bien también, y si se da la posibilidad atacar, ya que me gusta pisar el área y marcar goles, hice varios en mi carrera. Trato de prepararme porque me gusta dejar todo en la cancha, hacer todo para sacar un resultado positivo”.

Sus primeros días en Colón y en los entrenamientos

“Ayer me termine de hacer la revisión médica, hoy estuve trabajando a las órdenes del preparador físico así la semana que viene ya estoy disposición”.

Su relación con los paraguayos que conforman el plantel

“A Conejo (Benítez) lo tuve cómo compañero en Cerro, a Carlitos (Arrúa) lo enfrente varias veces. Tengo mucha afinidad con Jorge, con quien compartí vestuario”.

Un mensaje para los hinchas de Colón

“Al hincha le puedo dejar en claro que vamos a dejar todo en la cancha, y que llenen el estadio como lo vienen haciendo que lo vamos a necesitar en estos momentos”.