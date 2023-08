El Gato Oldrá, parte II: despejo todo en el Ping Pong

Claro está que es un hombre que conoce más en profundidad la cocina de Godoy Cruz en el día a día, Daniel Oldrá nos recibió en su segundo hogar después de un nuevo día de entrenamiento antes de iniciar el segundo turno de ayer y en uno de los bancos de las canchas del Predio de Coquimbito atendió gentilmente las consultas de este medio. Luego de sacar pecho en la charla mano a mano, el DT del Bodeguero que está en la cuenta regresiva de cara a su participación en la Copa de la Liga respondió todo en el “Ping Pong” de preguntas y respuestas. Conoce más en profundidad a uno de los ídolos del conjunto de calle Balcarce que se ganó el respeto de varios.

Comida favorita: Obviamente que el asado, no se discute (risas).

Un sueño: Ver a Godoy Cruz campeón en el fútbol argentino y poder observar esa primera estrella en Primera División.

Música favorita: No soy muy amante de la música, me recuerda la época de Charly García lo relacionó con mi juventud. Soy un tipo apasionado por la radio, me acuerdo que el Mundial 78 no tenía televisor y lo escuchaba por radio.

Dibujo táctico favorito: Siempre me gusta jugar con un enganche el 4-3-1-2, también me gusta el 5-3-2. Me tocó jugar muchos años en la época del Ruso Marcucci o en etapa de River con el Beto Alonso.

Ganar jugando bien o ganar en la última pelota: Ganar y siempre intentar jugando bien.

Mejor partido del semestre pasado: Hubo varios, entre esos el de Sarmiento en Junín, también con Talleres o Lanús. Pero el que más rescató el 4-0 ante Boca, ese encuentro, Godoy Cruz nunca lo dejo crecer.

Persona más divertida dentro del vestuario de este Godoy Cruz: Tienen buena onda, el Ruso (Rodríguez), Indio (Fernández), Hernán (López Muñoz) vos lo ves y siempre se están riendo de algo.

DJ en el vestuario: López Muñoz lo veo que va con la música a todos lados y nos vuelve loco.

Si no hubiera estado vinculado con el fútbol, hubiera sido…: Toda mi vida estuve metido en una cancha de fútbol desde los ocho años estoy adentro.

Un lugar en el mundo: Godoy Cruz esa es la realidad, donde me siento muy feliz