Un Instituto apático cayó sin atenuantes ante Huracán en Santa Fe

Con el paso de los días el mal trago vivido en Mendoza pareció haber quedado atrás, hasta hoy.

En un partido que fue una clara muestra de la posición que ocupan ambos en la tabla anual de la temporada, el equipo de Diego Martínez fue mejor manejando más la pelota y siendo más claro en las transiciones.

Poco más de media hora tuvo que pasar para que Adrian ''Maravilla Martínez tuviera la primera para Instituto.

A los 39, tras un centro en soledad lanzado desde la izquierda, Walter Mazzantti conectó el centro con cierta complicidad del arquero Roffo y puso el 1 a 0.

Si al mal juego del primer tiempo se le suma el resultado adverso, termina siendo mezcla explosiva para Instituto que se mostró sin reacción y no le mostró oposición al equipo de Parque Patricios.

En el complemento, con el ingreso de Franco Watson, el equipo de Dabove intentó mostrar algo distinto, pero con el correr de los minutos terminó cayendo en la sintonía del partido

Desde el banco, como ya es una constante Dabove y compañía no le pudieron encontrar la vuelta al partido.

A poco más de 10 minutos del final, con una pelota larga y de la mano del mejor jugador del partido, Juan Gauto, Huracán aumentó el marcador y le puso cifras definitivas al cotejo.

Como se menciona en las líneas anteriores, Instituto nunca preocupó a su rival ni le pudo dar un golpe de timón. Síntomas que no hacen más que confirmar que La Gloria cuenta con un plantel al que no le sobra nada con nombres que ya no justifican su presencia en el once titular y necesita imperiosamente invertir en jugadores de jerarquía para afrontar con algo de tranquilidad la próxima Copa de la Liga.

Serán días claves en Alta Córdoba.

SÍNTESIS

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Adrián Martínez y Santiago Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Fernando Tobio, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez; Walter Mazzantti, Santiago Hezze, Rodrígo Echeverría y Juan Gauto; Héctor Fértoli y Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

Goles: PT. 38' Mezzantti (H); ST. 32' Gauto (H)

Cambios: PT. 9' Soto por Torrent (H); ST. 0' F.Watson por Cuello (I); 19' A. Rodríguez por S.Rodríguez y Linares por Bochi (I); 26' Cordero por Coccaro (H); 30' G.Rodriguez por Graciani; 31' Gómez por Fértoli (H); 43' Acevedo por Gauto (H); 44' Pizarro por Soto (H)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Colón de Santa Fe