Una promesa se suma al Matador

"El volante Mateo Seoane se integra a la Institución. El jugador llega proveniente de Vélez Sarsfield a préstamo por 18 meses con opción de compra.



Mateo transitó todas las etapas de divisiones inferiores en el conjunto de Liniers y luego de su paso por la reserva, debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en julio del 2022 en un compromiso ante Huracán.



Seoane tiene 19 años y nació en la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las características observadas en los últimos años por los referentes del área de captación y scouting, el volante tiene una gran capacidad de manejo de ambos perfiles y es agresivo al momento de la recuperación del balón. Asimismo, Seoane se destaca por los buenos cambios de orientación y sus pases de entrelíneas que le brindan profundidad y eficientes transiciones ofensivas.



Con grandes perspectivas de crecimiento, de esta manera, el joven volante velezano se integra a la Institución a préstamo con opción de compra por 18 meses."

De esta manera, la entidad de Barrio Jardín confirmó este viernes la incorporación de una de las promesas de la cantera velezana por una temporada y media, quedándose con los servicios de Mateo Seoane como una opción más en el mediocampo para Javier Gandolfi en su diagramación del plantel Matador de cara a la segunda mitad del año donde disputará la Copa de la Liga Profesional y la Copa Argentina, con el doble objetivo de sellar su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y quedarse con el título del certamen más federal de nuestro país que le fue esquivo en la instancia final de las últimas dos ediciones, primero cayendo por penales con Boca y después perdiendo por la mínima con Patronato.

La llegada del ahora ex Vélez Sarsfield se dio prácticamente en simultáneo con la partida de Francisco Pizzini al conjunto de Liniers, quién se despidió de los hinchas cordobeses en sus redes sociales con un sentido mensaje: "Glorioso Talleres, me despido agradecido del cariño, el respeto y la hospitalidad, coincidí con un grupo maravilloso del cual me llevo amigos. También me llevo una hija cordobesa para nunca olvidarme de ustedes. Muchos éxitos al más grande del interior".

Foto: IG @franciscopizzini29

También, desde el club de Barrio Jardín despidieron por medio de sus redes sociales al ex Defensa y Justicia con el siguiente mensaje: "Luego de una temporada junto al plantel superior albiazul, se informa que Francisco Pizzini fue transferido al conjunto de Liniers. Fue transferido de manera definitiva y jugará en el elenco velezano a partir de este segundo semestre, ¡Gracias Pizzi!, orgullosos de haber sido parte en tu carrera como jugador profesional".