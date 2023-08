Russo prepara el equipo para el debut

Rosario Central se prepara para recibir a Atlético Tucumán, el próximo domingo desde las 16:15hs en el estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha de la Copa de la Liga, el segundo campeonato de la temporada del fútbol argentino. Por ahora sin caras nuevas y con la baja del goleador Alejo Véliz tras su salida al fútbol inglés, el técnico Miguel Russo espera tener a disposición a Carlos Quintana, Alan Rodríguez e Ignacio Malcorra, tres futbolistas que tuvieron diversas molestias y fueron preservados el sábado pasado en los amistosos contra Sarmiento.

El zaguero central y el lateral izquierdo fueron reemplazados ante Belgrano en la última fecha de la Liga Profesional. El DT apuntó en la rueda de prensa posterior que lo hizo para cuidarlos porque arrastraban distintos problemas musculares. Finalmente, el ex Patronato pudo jugar en la derrota ante Chaco For Ever por la Copa Argentina,, pero el paraguayo no estuvo entre los citados.

Por su parte, Malcorra disputó los últimos compromisos del primer semestre con algunos impedimentos físicos que se vieron reflejados en su rendimiento. Contra el Pirata cordobés descansó para poder estar frente a los chaqueños en el Mario Kempes, aunque la seguidilla de partidos repercutió mucho en su condición y terminó con lo justo en el plano físico.

Para Russo es fundamental tenerlos al cien por ciento porque se trata de tres titulares que formaron parte de la base del equipo que completó un buen papel en la Liga, opacado por la eliminación en Copa Argentina. Por eso, los entrenamientos de esta semana, antes de enfrentar a Atlético Tucumán, serán bastantes determinantes para que el entrenador vea cómo responden sus jugadores.

En principio, en el cuerpo técnico canalla confían en que podrán ser de la partida el domingo que viene.