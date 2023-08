A pocos días del debut llegó el tercer refuerzo

Luego de mucho esperar y a solo tres días del debut en la Copa de la Liga Profesional ante Arsenal, Instituto oficializó su tercer refuerzo.

Se trata de Matías Romero, volante por derecha de 27 años que llega desde Banfield y que firmó contrato con el club hasta diciembre de 2024. El Albirrojo se hizo del 50% de la ficha del jugador.

El futbolista hizo inferiores y comenzó su carrera en Argentinos Juniors. Allí disputó 91 encuentros entre los años 2018 y 2021. Con la camiseta del “Bicho” llegó a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Durante sus años en La Paternal fue citado para representar a la Selección Argentina en el Sudamericano Sub17. Competencia de la cual salió campeón.

Luego en la temporada 2022 fue traspasado a Banfield. En el “Taladro” jugó 54 partidos. En el último torneo disputó 16 encuentros.

“El aliento de la gente se siente adentro del campo, ya lo experimente como rival y ahora quiero vivirlo con esta camiseta. Le digo a la gente que siga alentando que nosotros vamos a dejar todo en el juego.” sentenció el flamante refuerzo ''albirrojo''.

“Estoy muy contento de estar acá, me encontré un club muy ordenado y eso me entusiasmó por las referencias que me dieron. Cuando me llamaron no dude en ningún momento de venir.” agregó.

Instituto debuta el próximo domingo como visitante ante Arsenal de Sarandí en la Copa De La Liga, duelo clave ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría.

Se espera que lleguen algunas caras nuevas más. Cabe recordar que el mercado de pases se encuentra abierto hasta el próximo 31 de agosto.