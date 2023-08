Newell’s hizo una nueva oferta por Esteban Rolón

La llegada del uruguayo está prácticamente descartada.

La dirigencia busca sumar al mediocampista que al que Gabriel Heinze intentó buscar sin éxito en enero. Y ahora puso sobre la mesa una oferta por el 50% del pase pero desde la Ribera todavía no se conoce una respuesta.

Hoy el gringo sigue a la espera de un delantero que pueda competirle a Jorge Recalde y a un volante mixto. Lo cuál es difícil de creer que lleguen antes de que termine el mercado de pases.

El principal problema que tiene Newell’s aún es que no tiene cupos de extranjeros para fichar a un delantero del exterior. Primero fue el uruguayo Maxi Silvera, de Necaxa. Y luego hubo negociaciones con el paraguayo Marcelo Pérez y el uruguayo Matías Cóccaro. Ambos aceptaban venir al Parque, pero sin liberar un cupo que probablemente sea Jherson Mosquera o Djorkaeff Reasco fue imposible concretar la llegada de alguno de los dos.

Desde el lado de Huracán, el presidente habló sobre la situación de Coccaro y dijo que no iban a seguir en espera para ver si el jugador se iba o se quedaba y finalmente se va a quedar en el globo, por lo cuál ya queda descartado prácticamente para el conjunto rojinegro en esta segunda parte del campeonato.

Desde el lado del club del Parque, Pablo Guiñazu tiene en carpeta aún varios nombres y ya fueron sondeados pero todavía no se pudo lograr nada en avances, salvo en la del medio campista Esteban Rolón. La Lepra ofreció un dinero por el 50% del volante de Boca y espera una respuesta. No es la primera vez que hace un intento por el volante, ya hubo un sondeo en enero que fue rechazado. Aunque actualmente el xeneize si podría aceptar la oferta ya que el jugador no va a ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Almirón y tiene via libre para negociar con otro club el problema es más en lo económico ya que desde la gestión de Boca quieren más dinero y Newell’s no esta dispuesto a desembolsar tal cantidad.

Hasta ahora, el conjunto rosarino pudo incorporar a tres nuevos jugadores. Augusto Schott proveniente de Talleres, Ignaciano Schor que viene desde Platense y al zaguero colombiano Carlos Ordóñez.