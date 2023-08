Tigre cayó en Junín

En el estadio Eva Perón arrancaba la Copa de la Liga para Sarmiento y Tigre. El verdolaga con Pablo Lavallén al mando tras la renuncia de Damonte, llegó con la misión de dar oxígeno al equipo de Junin en la tabla. Sara en el banco del Matador obtuvo la pretemporada que pidió para trabajar, y con los refuerzos esperando en el banco de suplentes no obtuvo el resultado esperado ante los locales.

El Matador formó con el mismo once que derroto a San Lorenzo el último partido del torneo pasado, Santiago Rojas en el arco ante la lesión de Gonzalo Marinelli, y sorprendió la no inclusión de ninguno de los refuerzos en el once.

El partido destacó por grises en el funcionamiento colectivo de Tigre, al no generar buenas ocasiones en ataque y en defensa flojear en la pelota parada una vez más. Sería bajo esa estrategia la que el equipo de Lavallén sacaría adelante el partido, primero Franco Paredes se deshizo fácilmente de la marca de Blas Armoa y tras una buena atajada del Kili Rojas, Paredes en el segundo intento abriría el marcador.

Apenas iniciada la segunda mitad, otra vez en pelota parada Sarmiento anotaría el segundo do gol del partido tras un mal despeje de Molinas, y Calcaterra en su debut con la camiseta verde marcaría para su nuevo equipo.

En el segundo tiempo debutaron en Tigre José Paradela, Robert Rojas, Juan Esquivel y Renzo Lopez, este último sintió un pinchazo en el gemelo derecho por lo que se cree será baja para el partido contra Racing. También entró Ezequiel Forclaz, de lo mejorcito del Matador.

Paradela fue uno de los refuerzos que sumó sus primeros minutos con la camiseta del Matador | Foto: Tigre Prensa

Sin ideas claras de juego, ni una actitud digna en el campo de juego, Tigre cayó en la primera jornada de la Liga ante un equipo que prioriza las falencias del Matador, el bloque bajo y la pelota parada. Si bien contra San Lorenzo con un contexto similar el Matador pudo sacar el partido adelante, hoy los puntos altos de aquella noche, Menossi y Castro, no tuvieron un gran partido como lo necesita el conjunto de Victoria.

El siguiente rival para Tigre será Racing en Victoria, la jornada se disputará el sábado 26 a las 21:30 hs.

FICHA DE PARTIDO



Estadio: Eva Perón.

Fecha: 1.

Árbitro: Lobo Medina.

Formaciones:

Sarmiento: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Juan Insaurralde, Franco Paredes, Gabriel Díaz; Manuel García, Diego Calcaterra, Sergio Quiroga; Alan Marinelli, Guido Mainero, Licha López.

DT: Pablo Lavallén.

Tigre: Santiago Rojas; Martin Garay, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti, Sebastian Prieto; Sebastian Prediger, Lucas Menossi, Alexis Castro, Aaron Molinas; Blas Armoa, Tomas Badaloni.

DT: Juan Sara.

Amonestados: Devecchi, Bettini, Insaurralde, Calcaterra, Quiroga, Martinez. (SAR)

Menossi, Paradela (TIG)

Cambios: Quiroz x Quiroga, Martinez x Garcia, Hernandez x Bettini, Melano x Lopez, Rosso x Calcaterra. (SAR)

Paradela x Armoa, Lopez x Badaloni, Forclaz x Prediger, Esquivel x Molinas, Rojas x Garay. (TIG)