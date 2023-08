Increíble derrota en Sarandí

Argentinos Juniors es la viva imagen de lo irregular que es el fútbol argentino. De ganarle al vigente campeón a caer con el último de los promedios y la tabla anual, de hacer el gol más rápido del siglo a que le saquen dos amarillas al mismo jugador en dos minutos.

Los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron un arranque frenético, se durmieron, estuvieron imprecisos y Arsenal se los ganó de guapo. Gabriel Ávalos y Luciano Gondou hicieron los goles del “Bicho”, mientras que Lucas Brochero, Santiago Toloza y Néstor Breitenbtuch le dieron los tres puntos al dueño de casa.

La tarde comenzó con emociones ya que a los ocho segundos llegó el primer gol del encuentro. El “Viaducto” sacó del medio, empezó a jugar para atrás y Ávalos liderando la presión ganó la posesión y definió ante un Alejandro Medina que no entendía la situación. El paraguayo marcó el gol más rápido del siglo en el fútbol argentino, el tercero más rápido de la historia del país y la curiosidad es que es el único en el que el equipo que saca recibe el tanto. Tras la ventaja en la primera jugada parecía una noche encaminada para los visitantes.

La felicidad no duró mucho ya que al minuto 7 apareció Brochero para empatar la historia. Braian Rivero se lanzó por izquierda, llegó a la línea de fondo, tiró el centro atrás y el delantero con solo empujarla venció a la humanidad de Alexis Martín Arias. El 1-1 desconcertó al “Bicho” y comenzó a estar impreciso en salida y regalando varias pelotas que pudieron haber significado el segundo de Arsenal. A pesar del mal momento que pasaba, Federico Redondo tuvo en su cabeza el 2-1, pero Medina contuvo bien con la mano derecha y dejó la historia igualada.

En el 32 volvió a aparecer el tanque colorado y el resultado era para Argentinos Juniors. Redondo, la figura hasta ese momento, encontró por izquierda a Santiago Montiel quien conectó con Ávalos y Francisco González Metilli, la jugada terminó siendo rechazada por la defensa del “Arse” y Gondou –de primera- la cruzó de zurda para volver a poner en ventaja al elenco de La Paternal.

El complemento comenzó sin tantas emociones y tardó más de un cuarto de hora en volver a la dinámica de la primera parte. En el minuto 69, el recién ingresado Alfredo Amarilla remató de zurda y Martín Arias logró evitar que el tiro se cuelgue del ángulo izquierdo. La jugada no terminó ahí y continuó con un centro pasado de Breitenbruch que le quedó picando a Adrián Spörle y, con un sablazo, reventó el travesaño, el rebote le cayó a Lucas Moreira quien tiró un pase atrás para que Toloza remate, pero el arquero del “Bicho” logró desviar el balón del ex Talleres y González Metilli la reboleó al lateral. De ese saque de banda llegó un centro del ex “Tallarín” que terminó dando en la mano de Lucas Villalba. Tras ser revisada en el VAR, Nicolás Lamolina sancionó penal y Toloza lo cambió por el segundo del local. Sacando del medio se repitió lo del arranque del partido, pero en esta oportunidad el “Bicho” la perdió y casi llega otro gol del “Viaducto”.

Con el resultado 2-2 creció la imagen del conjunto de Sarandí, mientras que los de La Paternal no mostraban reacción. Hubo muchos pases errados, pelotas que terminaban en la nada y jugadores que no seguían a su marca. Del otro lado estaba un dueño de casa que tocaba y tocaba sin parar. Spörle sacó un centro desde la izquierda luego de una sucesión de pases del equipo y Breitenbruch, que llegó al medio del área sin marca, cabeceó al palo derecho de Martín Arias y puso el 3-2.

Si ya el golpe por el resultado fue duro, entre el minuto 81 y 82 llegó la última piña de la noche. En medio de las modificaciones de Milito, Alan Lescano entró sin autorización del árbitro y recibió una amarilla, 60 segundos más tarde le cometió una dura falta a Joaquín Pombo, volvió a ser amonestado y vio la roja dejando al equipo con un hombre menos. El ex Gimnasia La Plata alegó que el cuarto árbitro le dijo que entre, pero Lamolina no dio la señal por lo que creyó correcta la primera tarjera. El partido ya estaba cuesta arriba, pero el hombre de menos lo hizo aún más difícil. A pesar de la inferioridad numérica, Rodrigo Cabral tuvo un mano a mano con Medina, pero ganó el arquero de Arsenal. Sin más acciones de gol, el encuentro finalizó 3-2.

Síntesis

Arsenal: Alejando Medina; Lucas Brochero, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Facundo Cardozo, Adrián Spörle; Gonzalo Muscia, Braian Rivero, Santiago Toloza; Juan Cavallaro y Leandro Moreira. DT: Federico Vilar.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 0’ Gabriel Ávalos (ARG); 7’ Lucas Brochero (ARS); 32’ Luciano Gondou (ARG). En el segundo tiempo, 26’ Santiago Toloza (ARS); 33’ Néstor Breitenbruch (ARS).

Cambios: En el segundo tiempo, 15’ Juan Bautista Cejas por Juan Cavallaro, Lautaro Guzmán por Lucas Brochero y Alfredo Amarilla por Braian Rivero (ARS); 16’ Fabricio Domínguez por Javier Cabrera y Gastón Verón por Gabriel Ávalos (ARG); 29’ Facundo Pons por Leandro Moreira (ARS); 36’ Franco Vega por Gonzalo Muscia (ARS), Román Riquelme por Pablo Minissale, Alan Lescano por Francisco González Metilli y Rodrigo Cabral por Franco Moyano (ARG).

Amonestados: En el segundo tiempo, 1’ Adrián Spörle (ARS); 19’ Fabricio Domínguez (ARG); 20’ Pablo Minissale (ARG); 24’ Lucas Villalba (ARG); 31’ Franco Moyano (ARG); 32’ Juan Bautista Cejas (ARS); 36’ Alan Lescano (ARG); 37’ Alan Lescano (ARG).

Expulsados: En el segundo tiempo, 37’ Alan Lescano (ARG).

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Julio Humberto Grondona