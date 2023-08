El Tomba debutó con el pie derecho y está más ilusionado que nunca en puestos de copas

Lo trabajo, lo aguantó y terminó festejando. Después de la espera de una semana debido a que el estreno de Godoy Cruz en la Copa de la Liga se postergó y el encuentro ante Defensa no se jugó, el equipo conducido por Daniel Oldrá sufrió la falta de juego y tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con tres puntos vitales. En este mercado de pases, el club de calle Balcarce se quedó sin Gonzalo Abrego, uno de los futbolistas más claves en su columna vertebral y en su lugar estuvo Juan Andrada formando el doble cinco con Bruno Leyes.

Abierto por la derecha estaba Nicolás Fernández-uno de los puntos altos de la tarde de este domingo-, suelto Hernán López Muñoz de enlace por el carril izquierdo se encontraba Tomás Conechny con el perfil invertido y arriba la soledad de Salomón Rodríguez. Así se presentó la jornada en el Malvinas Argentinas, en la vereda de enfrente un duro Central Córdoba que venía de perder en la primera fecha y estuvo lejos de meterse en su campo tratando de cortar los circuitos de juegos del dueño de casa con el número telefónico clásico 4-4-2.

Con la tendencia del balón repartida, no había un dominio claro en el encuentro, fue friccionado en la mitad de cancha y no se registraron demasiadas llegadas frente los arcos, Thomas Galdames filtró un pase para Conechny y el ex Almagro con su pie menos hábil quiso pinchar el balón ante el achique de Matías Mansilla. Si, uno analiza el resumen de ese primer tiempo no hubo mucho para destacar, aunque tras esta chance, el elenco de Oldrá era el que más lo buscaba y no podía traducirlo en el resultado en ese primer capitulo se encontró con el conjunto de Omar De Felippe realizando un planteo inteligente que arribó a Mendoza con la misión de llevarse un punto para Santiago del Estero.

De cara al complemento, no se modificó demasiado la tónica, hasta que a los seis minutos una guapeza de potrero de López Muñoz dejo pagando varios rivales y en un jugadón del jugador surgido de River definió entre las piernas de Mansilla. Golazo y delirio en todos los sectores del Malvinas.

Después de la apertura del marcador, llegó el turno de Godoy Cruz de defender con uñas y dientes este transitorio 1-0, De Felippe metió mano con el ingreso de Michael Rangel y los extremos Gonzalo Torres y Mateo Sanabria. Pateando el dibujo táctico del 4-4-2 al 4-2-1-3 con Lucas Gamba de enganche.

Tadeo Allende volvió tras superar una lesión meniscal y el cordobés reemplazó a Juan Andrada, esta modificación, el Indio Fernández se ubicó al lado de Leyes. Ahora, los roles se invirtieron, Central Córdoba se adelantó más en el campo de juego y abusó demasiado de los centros al aérea, Federico Rasmussen-Pier Barrios dieron garantía en el fondo, solamente a Diego Rodríguez lo exigió Sanabria con un cabezazo que el ex arquero de Independiente desactivó sin dar rebote.

Uno de los que revolucionó desde el banco de suplentes fue Agustín Valverde, el juvenil tuvo un imperdible mano a mano que Mansilla se lo ahogó y el mediocampista ayudó en el retroceso, impidiendo alguna trepada de Gustavo Canto. Leyes, dejo el verde césped por un calambre y en su lugar ingreso, Cristian Núñez a morder en la mitad de cancha, aguantar como sea el resultado.

Los cinco minutos adicionados por el siempre polémico, Jorge Baliño fueron infartante en el estadio provincial, donde Godoy Cruz en su carta de presentación en el campeonato empezó con el pie derecho y se aferra en colocaciones de Copa Sudamericana 2024. Hoy está en la octava ubicación y solamente a tres puntos de Boca, el último en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores 2024. La próxima fecha del equipo de don Gato y su pandilla será el próximo sábado cuando desde las 16:30 visite a Lanús en el Néstor Díaz Pérez antes de la doble ventana FIFA.

Síntesis

Godoy Cruz (1): Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Juan Andrada; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Central Córdoba (0): Matías Mansilla ©; Gustavo Canto, Gonzalo Goñi, Sebastián Valdez, José Gómez; Brian Farioli, Dardo Miloc, Leandro Maciel, Mauro Pittón; Lucas Gamba y Nicolás Leguizamón. DT : Omar De Felippe

Gol : en el segundo tiempo : 6’ Hernán López Muñoz (GC)

Cambios : en el segundo tiempo : 10’ Michael Rangel; Gonzalo Torres y Mateo Sanabria por Nicolás Leguizamón, Mauro Pittón y Brian Farioli (CC); 16’ Maximiliano Alvez por Leandro Maciel (CC); 20’ Tadeo Allende por Juan Andrada (GC); 27’ Agustín Valverde y Enzo Larrosa por Hernán López Muñoz y Salomón Rodríguez (GC); 28’ Ramón Cancinos por Lucas Gamba (CC) y 38’ Cristian Núñez por Bruno Leyes (GC)

Amonestados : en el segundo tiempo : 18’ Sebastián Valdez (CC) y 30’ Agustín Valverde (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Jorge Baliño