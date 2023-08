Y un día, volvió Tadeo

Fue un bautismo auspicioso. Con el pie derecho y alimentando aún más el sueño de seguir en puestos de clasificación directa a los certámenes internacionales, debido a su victoria contra Central Córdoba en el Malvinas Argentinas por un golazo anotado por Hernán López Muñoz en el amanecer del segundo tiempo, el equipo conducido por Daniel Oldrá está en la octava colocación de la tabla anual. Hoy estaría sacando boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana, el club de calle Balcarce está solamente a tres puntos de Boca Juniors, el último en clasificar a la Copa Libertadores 2024.

Tras un aceptable estreno en la Copa de la Liga, cada rincón del mundo del Bodeguero recibió la excelente noticia de la vuelta al verde césped de Tadeo Allende, uno de los goleadores en la pasada Liga Profesional dejo atrás una molestia meniscal y volvió a sumar minutos. Entró a los veinte minutos del complemento, en lugar de Juan Andrada, aunque no tuvo demasiadas chances frente al arco defendido por Matías Mansilla sumó rodaje y es una buena señal de cara al futuro cercano pensando en una variante más en ataque o un posible regreso al once titular.

La idea del cuerpo técnico encabezado por el Gato es llevarlo lento: “Tadeo todavía no está al cien. De a poquito tenemos que ir poniéndolo bien y seguro que irá progresando. No ha tenido mucho fútbol y se notó en los minutos que le tocó jugar. Es un jugador muy importante para el equipo, como lo son todos” dijo el entrenador del Expreso en conferencia de prensa tras el cotejo en la tarde del domingo en el estadio provincial. ¿Cuándo fue la última función del ex Instituto? En el agónico triunfo (2-1) frente Platense el 5 de julio pasado, de ahí se perdió los últimos cuatro espectáculos del semestre pasado (Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia, Banfield e Instituto respectivamente).

“Estamos siendo muy fuertes de local y estoy muy feliz por mi vuelta a la cancha que estaba muy ansioso y tenía muchas ganas de volver. Nos animamos a soñar” comentó, Tadeo Allende en zona mixta del Malvinas al ser consultado sus primeras sensaciones después de su regreso.

Cabe recordar que el nacido en Mina Clavero tuvo que pasar por el quirófano producto una artocrospia en su rodilla derecha y estuvo un mes inactivo. Durante este reciente párate, realizó algunos trabajos de kinesiología y otros en el campo de juego en esa mini pretemporada que se llevó acabó en Coquimbito.