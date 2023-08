Convocados al Seleccionado Sub 23

Mientras el equipo campeón del mundo inicia las Eliminatorias, Masche trabajará con un grupo de futbolistas con la mira puesta en el Preolímpico.

La Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni comienza su camino en las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que defenderá el título conseguido en diciembre en Qatar. Y, al mismo tiempo, Javier Mascherano aprovechará la fecha FIFA para trabajar con el equipo Sub 23 que afrontará el Preolímpico en Venezuela, por un lugar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2024 en París.

Por este motivo, la lista del DT campeón del mundo incluirá alrededor de 50 jugadores, ya que un grupo quedará a las órdenes de Masche, que se mantiene en el cargo luego de los fracasos del Sudamericano Sub 20 y luego en el Mundial de la categoría, al que accedió cuando Argentina pasó a ser sede pero no superó los octavos de final.

Aunque todavía no está confirmada la fecha ni la sede, el plan de la AFA es jugar un amistoso ante Bolivia durante el fin de semana.

LOS CONVOCADOS DE MASCHERANO

La idea del DT para esta primera citación es llamar a futbolistas nacidos entre 2001 y 2002, ya que con la Sub 20 pudo evaluar a aquellos nacidos a partir del 2003. Además, como tiene claro que el Preolímpico no obliga a los clubes a ceder a sus jugadores, sabe que será muy difícil tener en cuenta a aquellos que juegan en Europa y por eso no serán convocados, como por ejemplo Lucas Beltrán, que era una fija hasta su pase a Fiorentina.

De esta manera, habrá convocatoria masiva para futbolistas que se encuentran en el fútbol local junto a algunos que están en Brasil como Bruno Zapelli o Estados Unidos, como Alan Velasco. Ya esta la nómina oficial de AFA, y algunos clubes felicitaron a sus jugadores por ser citados: Santiago Pierotti de Colón, Kevin Zenón de Unión, Abiel Osoriode Vélez y Pepo De La Vega de Lanús fueron los primeros que trascendieron.