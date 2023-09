Lionel Scaloni sobre las Eliminatorias: "Es muy difícil lo que viene, el inicio siempre es complicado"

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, conversó con AFA Estudio sobre Qatar 2022, como se prepara la Albiceleste para las próximas Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, las anécdotas en su pueblo, su pasado como futbolista y otras cuestiones.

"Una manera de jugar... Yo no me identifico tanto con un sistema, lo he cambiado, pero sí con un jugador al que le guste la pelota, que no tenga miedo, que no le queme. Eso nos gusta a los argentinos, intentarlo en todo momento. Y también saber que el rival también juega y te puede meter en dificultades. Porque en algunos momentos parecía que no podía pasar, y eso forma parte del fútbol. Y creo que a esta generación le hicimos entender que podemos sufrir con cualquiera, y hay momentos en los que hay que sufrir, sin pecar de ansiedad, sino antrincherarnos. Y estos chicos lo entendieron a la perfección", relató Scaloni.

Sobre el éxito conseguido durante el ciclo, prosiguió: "La línea es muy finita. La anterior camada estuvo a punto de quedar en la historia, porque jugó tres finales en un año... y quedaron en la historia también. Yo creo que las cosas se habían hecho bien, y siempre hay jugadores en la Selección Argentina, pero a veces necesitás esa cuota de suerte, tener una idea clara, donde acertamos de pleno nosotros, por el biotipo de jugador que creíamos que era el correcto, que nos iba a llevar a tener alegrías y que la gente se sintiera identificada. Y poco a poco se fue generando algo, sobre todo a nivel interno, que después se trasladó a la gente. Y esa comunión es fundamental para que te vaya bien".

"Y después está el trabajo de campo pero también el mental, porque aunque se juegue en espacios de tiempo prolongados, yo estoy siempre pensando en el seleccionado, cuando estoy comienzo o andando en bicicleta, se me vienen distintas cosas a la cabeza. pensamientos sobre lo que hay que mejorar o innovar. No hay entrenador que pueda aislarse totalmente", aseguró el oriundo de Pujato.

Acerca de las Eliminatorias expresó, “Es muy difícil lo que viene, el inicio siempre es complicado y la primera fecha siempre tiene sus matices. Ojalá los jugadores lleguen sanos y los hinchas disfruten de ver a la selección. Vamos a competir, que es lo que nos gusta hacer. Para nosotros como cuerpo técnico siempre es un placer recibirlos. Y que la gente también pueda disfrutarlos, tenerlos cerca”

En relación a sus colaboradores en el cuerpo técnico, comentó: "Acá somos todos tranquilos. Quizá el más ansioso es el profesor Martín, pero todos los demás tienen un perfil parecido. Y aunque en los partidos todo es más áspero, siempre tratamos de mantener el equilibrio, porque eso es lo que le debemos transmitir a los jugadores. El más parecido a mi es Aimar, porque somos los que menos dormimos. Somos cercanos. El otro día Samuel me pagó un peaje porque no tenía efectivo".

Como respuesta a las diferencias entre el Scaloni DT y el jugador dijo, "Ahora soy un tipo más serio desde que me convertí en entrenador, pero antes, como jugador, era muy extrovertido y me gustaba hacerme notar dentro del grupo. Siempre fui así y nunca intenté cambiar esa actitud, hasta que llegó el final de mi carrera y tuve que mantener una postura diferente al ser técnico".

Y sobre el plantel agregó "es un grupo competitivo. El nivel de este seleccionado está demasiado alto y yo, como futbolista, no podría haber estado convocado ni de cerca para formar parte de este equipo".

Finalmente destacó lo que generó Qatar 2022 y lo que genera la Selección no sólo en el país sino también en el mundo.

"Porque el Mundial ya pasó y lo que nos llevamos es la alegría de la gente, que para nosotros es lo máximo. Porque este equipo juega para la gente y todos quienes lo integran no son egoístas. Cuando vienen a la selección juegan por un amigo, la familia y por el país".

"Cuando fuimos hace unos días a Miami para verlo a Lionel Messi la gente del consulado argentino me dijo que después del Mundial muchas personas se fueron a anotar para sacar el pasaporte argentino", concluyó.