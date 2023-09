Giaccone convocado al Seleccionado Sub 23

El jugador volante de Rosario Central Lautaro Giaccone, se mostró muy agradecido por la citación de Javier Mascherano para integrar la Selección Sub 23 que disputará un amistoso ante Bolivia el próximo 9 de septiembre. "Primero ir a disfrutar al máximo con esa remera que es lo mas grande que puede lucir un jugador y después, si concentramos en el mismo predio, tratar de arrimarme a Ángel (Di María), poder charlar y tratar de conocerlo personalmente que para mí sería un sueño", confesó.

Y remarcó: "Uno lucha desde chico, irme a Ferro en su momento me ha ayudado mucho a crecer y al cual estoy agradecido, y obviamente a este club (Rosario Central) que me ha dado mucho, me ha educado como persona y jugador".

El cordobés de San Francisco tiene los boletos para volver a la titularidad frente a Talleres en lo que puede ser una semana ideal. "Hoy en dia todo equipo argentino es muy duro y todos sabemos el muy buen equipo que tiene Talleres pero creo que nosotros si estamos bien tenemos nuestras armas y mas en casa donde estamos haciendonos fuertes", y agregó. "Esta claro que no estamos en un buen momento, por ahí tenemos que dar mas del cien".

Respecto al comienzo irregular de torneo, el Laucha sostuvo: "Creo que los niveles han bajado todos, ha sido algo colectivo, pero uno tiene que reinventarse y en estos momentos duros es cuando uno tiene que sacar esa personalidad. El golpe mas duro fue frente a Chaco For Ever, es hora de hablarlo, ponerse el overol y a trabajar para tratar de dar vuelta esta situación lo antes posible y que mejor que ante un rival como Talleres".