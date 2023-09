Tadeo Allende: "Volver con un gol me da mucha confianza"

Godoy Cruz visitó este sábado a Lanús por la fecha 3 de la Copa de la Liga. En sus últimas cuatro visitas a La Fortaleza, el tomba no pudo llevarse los tres puntos a Mendoza. Frente a este escenario adverso en la previa, el bodeguero salió a disputar el encuentro con la ilusión de romper esta mala racha.

Sin embargo, el granate no iba a facilitarle la tarea. Apenas a los 12 minutos del primer tiempo, un remate cruzado de Pedro De La Vega encontró en su camino a Leandro Díaz, quien solo tuvo que empujarla a la red para poner el 1-0 parcial. El loco ya le había convertido al expreso por duplicado en el 4-4 por la Liga Profesional en el Malvinas Argentinas. Godoy Cruz salió a buscar el empate y sobre el final de la primera mitad, tras un centro de Galdames que rebotó en Cáceres, igualó el marcador. En el complemento, otro gran remate de Pepo De La Vega que se estrelló en el palo, le dejó el gol servido a Lotti. Y cuando parecía que los dirigidos por Frank Kudelka se quedaban con la victoria, en la última jugada del partido y tras un tiro libre de Galdames, Tadeo Allende, quien ingresó a los 56' por Juan Andrada, empató el partido con un gran cabezazo.

"Fue intuición. Vi que me dejaron solo y por suerte pude convertir mi primer gol de cabeza", comenzó declarando el delantero en diálogo con TNT Sports.

"Este empate vale mucho porque nos está costando de visitantes. Nos tenemos que hacer fuertes. Pudimos rescatar un punto que dice mucho y nos da aliento", agregó el autor del gol. Los dirigidos por Daniel Oldrá registran 8 partidos sin ganar fuera de casa, con un saldo de 5 empates y 3 derrotas. La última victoria en esa condición fue el 22 de abril ante Central Córdoba por 2-0.

"Fue un resultado justo. Si hubiéramos ganado, mejor. Pero se pudo rescatar un empate impresionante", comentaba el cordobés acerca del marcador final.

"Me emocioné sobre el final por el tiempo que estuve fuera de las canchas. No estaba teniendo un gran partido, me costó con la pelota en los pies. Fueron un montón de emociones juntas", decía el atacante del tomba.

Allende sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, lo que marginó al jugador de las canchas casi dos meses, significando una baja muy sensible para el plantel del expreso.

"Me agarró en un momento muy alto de mi carrera. Ojalá esto sea un comienzo. Volver con un gol es muy positivo y me da mucha confianza", finalizó declarando el delantero a TNT Sports. Con este empate, Godoy Cruz mantiene la octava posición en la tabla anual y sigue en puestos de Copa Sudamericana de cara al año que viene.