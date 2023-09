Enzo Fernández: "Sabemos que comienza un nuevo camino. El compromiso sigue siendo el mismo"

Una vez finalizados los entrenamientos del dia martes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Enzo Fernández ,Germán Pezzella y Nicolás González se acercaron a los medios presentes para comentar entre otras cosas cómo se preparan para enfrentar el primer partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Ecuador.

Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, que tan solo tiene 13 partidos en la Selección Argentina comenzó sus declaraciones haciendo referencia a lo que se viene para el equipo en los próximos días, "Sabemos que comienza un nuevo camino. El compromiso sigue siendo el mismo: venir a la Selección. Lo pasado lo disfrutamos un montón, sabemos que es una gran responsabilidad salir campeón del mundo, no es fácil, pero bueno, ahora pensando en las Eliminatorias, en partidos importantes para nosotros y para seguir demostrando que estamos para grandes cosas".

"Sabemos que las Eliminatorias son muy importantes, siempre. Representar a la Argentina obliga a hacerlo de la mejor manera, mostrando nuestro fútbol", continuó diciendo el volante que tendrá su debut en un encuentro de Eliminatorias.

Respecto a la posición que ocupa en el Chelsea y en la Selección manifestó: "Ahora estoy jugando un poco más adelante, pero no ha cambiado nada porque desde chico he jugado de 5, he jugado de 8, no tengo problemas. Pero sí, de 5 tal vez tengo que quedarme más con los defensores, y no soltarme tanto para ayudar a los delanteros".

Sobre el capitán Lionel Messi agregó, "Solo disfrutamos de lo que genera. La verdad que estoy muy feliz por él, por todo lo que está viviendo ahora. Que se mudó a otro club, a otra ciudad. Se lo ve más feliz, se lo ve disfrutar con la familia y eso es lo más importante". Y agregó: "Ya nada me sorprende".

Por último, dió su punto de vista sobre Ecuador, "Sabemos que viene hace algunos años con diferente plantel, diferente técnico, pero es un gran equipo. Físicamente, son muy buenos, pero bueno, nosotros jugamos de local, con nuestra gente y haremos nuestro partido".

Germán Pezella : "vivimos algo tan lindo que lo queremos de vuelta"

Por otra parte, Germán Pezzella hizo hincapié en cómo el plantel busca seguir creciendo después de los tres títulos conseguidos: “Fue muy fuerte, pero lo venimos hablando después del Mundial cada vez que nos encontramos. Lo que pasó fue muy lindo, impresionante, pero tenemos que respetar esta camiseta, que siempre te pide que salgas a ganar jugando al mismo fútbol que venimos haciendo y pensando en un objetivo nuevo. Las sensaciones que tuvimos fueron muy lindas y te incitan a querer más, así que por ese camino vamos”, expresó el defensor del Betis.

“Es lindo cuando uno ve a sus compañeros después del Mundial. Han seguido en un nivel muy alto. Tenemos las mismas sensaciones de que lo que hemos conseguido no nos relaja por decir que fuimos campeones del mundo, sino que vivimos algo tan lindo que lo queremos de vuelta. La ambición y el hambre que nos llevó a eso se multiplicó en estos momentos. La selección argentina es actualidad, el técnico tiene muchos jugadores para elegir. No cuenta quién estuvo o quién no pudo estar, sino la actualidad de cada uno en sus clubes” continuó.

El central surgido en River también le dedicó unas palabras al capitán: "Lo vemos disfrutar hace tiempo a Messi. Nos genera felicidad. Disfruta y lo ves hacer cosas impresionantes. Ahora en su nuevo club. Como compañero y argentino, ojalá juegue 20 años más. Será una decisión personal. Si le tengo que decir yo, por favor, que siga muchos años más".

Para finalizar, entre risas hizo referencia a la plataforma que transmite los duelos de la MLS, "Me tuve que sacar la suscripción porque no la tenía y quería verlo".

Nico González: "Nosotros estamos capacitados para seguir buscando resultados"

Para finalizar, Nicolás González, quien sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de Qatar 2022 manifestó su orgullo de volver a ser convocado a la Selección. “Después del Mundial, en lo personal, mi vida hizo un cambio muy grande y me puse en la cabeza que tengo que disfrutar un poco más, como cada momento en que estoy acá. Intento hacer las cosas mejor de las que las venía haciendo”.

“Soy un chico feliz. Cada vez que me pongo la camiseta y disfruto. Desde que me pasó lo de la lesión disfruto más el día a día. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al entrenador porque siempre me hicieron sentir parte de los festejos. Nosotros estamos capacitados para seguir buscando resultados. Siempre hay que dar vuelta la página, pero siempre es lindo mirar las tres estrellas”, culminó el delantero de la Fiorentina.