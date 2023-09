Martín Luciano en conferencia: “Me encontré un proyecto que me intereso”

Podría tener sus primeros minutos. Ante la baja sensible de Thomas Galdames debido a que el ex Unión Española fue convocado por Eduardo Berizzo de cara a esta doble ventana FIFA para representar a Chile, Martín Luciano se perfila para reemplazar al chileno cuando Godoy Cruz el lunes próximo desde las 20:00 se enfrente a Defensa en Florencio Varela. En horas de la tarde de este viernes, en una de las oficinas de calle Balcarce, el último refuerzo del equipo conducido por Daniel Oldrá para esta temporada brindó sus primeras palabras: “Me encontré con un proyecto que me intereso más que nada por la edad media del plantel con muchos jóvenes. Lo primero que cambia con Newells es que cambia lo que es la presión, es todo el día a día y es muy difícil llevar adelante un proyecto a largo plazo” comenzó diciendo, el rosarino de solamente 20 años.

Luego en otras líneas, el lateral izquierdo dejo en claro su principal motivo por el cual decidió llegando a la Bodega: “Vengo a buscar continuidad y seguir formándome como jugador, en 2021 pude jugar muchos partidos como titular en Newells, este año no jugué mucho. Lógica por decisiones y también te sirve para aprender” dijo al referirse sobre las chances de sumar rodaje en el corto plazo. Ante la consultada de este medio sobre sus posibles características de juego: “Soy un futbolista aguerrido trato de ir a todas al máximo, lo primordial defender y cuando se pueda atacar. Me gusta mucho meterme por adentro, como referente lo tengo a Piri Vangioni”.

Sin embargo, en el medio de la conferencia le tiró flores al plantel dirigido por Oldrá: “Desde que llegué me encontré con un grupo alegre, muy contento con muy buena predisposición. Con la edad que siempre estamos rodeando la misma. Me trataron de buena manera”, además esas mismas palabras comentó: “Con Lucho (Cingolani) lo tengo como un amigo íntimo del fútbol”

Una de las ilusiones de todo el mundo del Expreso es volver a los ámbitos internacionales y en caso de ganar en el Norberto “Tito” Tomaghello este compromiso postergado por la primera fecha de la Copa de la Liga se trepará a puestos de Copa Libertadores: “Es el objetivo que tenemos entrar a una copa internacional, creo que estamos en una buena posición. Este torneo nos sirve porque podemos estar entre los cuatro primeros y clasificar a los cuartos de final” se refirió el hombre con pasado en las selecciones juveniles de Argentina. Por último, Luciano tiene los números para ser el sucesor de Galdames frente al Halcón: “El cuerpo técnico me pidió que este tranquilo, jugué en reserva en el Predio y justo estaba el staff técnico, sino juego bancar a mis compañeros” sentenció el marcador de punta izquierdo que arribó a préstamo por los próximos 18 meses con opción de compra.