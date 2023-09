Lionel Scaloni en conferencia: “Messi va a viajar”

Después del buen debut en las Eliminatorias, Argentina ya cambio rápidamente el chip y dejo atrás el triunfo contra Ecuador del jueves pasado en el Más Monumental, ahora se encuentra pensando en su próximo desafío será frente Bolivia en la siempre difícil altura de La Paz. Antes de emprender viaje rumbo la capital del vecino país, Lionel Scaloni conversó con los medios de prensa: “Messi va a viajar. Hoy entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. El plantel está bien” comenzó diciendo, el director técnico nacido en Pujato confirmado que el capitán será parte de la delegación tras encender las alarmas por algunos estudios que se realizó.

En otra línea, el DT de 45 años no dio ninguna pista sobre un probable once: “El equipo maso menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día, siempre que no haya complicación. Estamos contentos por el rendimiento y todos sabemos cómo es la altura”. Además, hizo hincapié por las situaciones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, dos de los tocados: “Ambos están en condiciones para afrontar el partido, ya veremos si es de inicio o después. Solo se entrenaron por las típicas precauciones” dijo al referirse si los defensores estarán o no presente en el Hernando Siles.

SIN PISTAS. Lionel Scaloni no confirmó el XI para jugar ante Bolivia. Foto: Prensa Selección Argentina

n las eliminatorias pasadas con destino final Qatar, la Scaloneta ganó en la altura: “Lo hicimos así el año pasado y no es que lo repetimos porque se ganó. No hay una ciencia exacta para esto, todo el mundo lo sabe, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros hacemos así, si se sufre es de otra manera” comentó el plan para no sufrir los 3604 metros. El entrenador santafesino le dedicó unas palabras a su rival de turno: “Bolivia es un buen equipo, el entrenador está haciendo una cosa interesante. Del partido con Brasil sacamos cosas, aunque sabemos que no es lo mismo jugar ahí que en su casa”.

Por último, Scaloni analizó el nivel del comienzo de las etapas clasificatorias: “El nivel de las Eliminatorias es muy parejo. Hay muchas selecciones que van a dar pelea, todas quieren ir al Mundial y al haber más posibilidades todos están más ilusionados con ir” sentenció el adiestrador campeón del mundo.