Previa Bolivia - Argentina: Los Campeones del mundo desafían la altura

El Estadio Hernando Siles de La Paz será el próximo martes escenario de un duelo de dos selecciones que darán pelea en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección Argentina buscará vencer a Bolivia con un condicionante: los 3.581 metros de altura. El elenco del altiplano, intentará hacer valer su localía, como tantas veces, y derrotar al actual Campeón del Mundo para sumar sus primeros tres puntos en el certamen. El l encuentro comenzará a las 17:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports y TV Pública.



Los conducidos por Lionel Scaloni vencieron el jueves pasado al combinado de Ecuador, 1 a 0, gracias a una obra de arte de Lionel Messi. Con un gol de tiro libre, el 10 rompió con la racha negativa que pesaba sobre la Albiceleste en sus estrenos por los puntos luego de consagrarse en un Mundial, en los que nunca había ganado, luego de los campeonatos de 1978 y 1986.



El once titular de la primera jornada por clasificatorias al Mundial 2026 fue similar al que derrotó a Francia, el 18 de diciembre de 2022, en el Estadio de Lusail y con el que consiguió la tercera estrella. Las únicas diferencias fueron los ingresos de Nicolás González y Lautaro Martínez en lugar de Ángel Di María y Julián Álvarez, dupla que planearía el DT para el arranque en La Paz.







Siempre la altura es complicada, Scaloni lo sabe y lo aseguró en conferencia de prensa: "No hay una ciencia exacta para esto, ninguno tiene la varita mágica". Y dejó en claro que, por más que se puedan estudiar los efectos de los miles de metros, nada se compara con la propia sensación de jugar ahí.



De esta manera, el equipo que jugaría sería idéntico al que jugó en el último encuentro de Qatar 2022. Con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco. La defensa integrada por el cuarteto que jugó ante Ecuador en el Mas Monumental, Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico (que se mantendrá en el equipo ante la ausencia de Marcos Acuña por lesión). En mitad de cancha, no hay ninguna duda, estarán los tres indispensables que se mantienen en un gran rendimiento, Enzo Fernández de 5, Rodrigo De Paul de 8 y Alexis Mac Allister de 10 (aunque ese número pertenece al capitán). En el complemento, el mediocampo podría mutar con el ex River actuando de interno izquierdo y el ex Boca Juniors, de mediocampista de contención.



Finalmente, en la delantera Lionel Messi y Ángel Di María, acompañarían a Julián Álvarez, quien reemplazará a Lautaro con respecto al once del pasado jueves.



El capitán, finalmente viajó a Bolivia junto a sus compañeros, luego de las alarmas que se encendieron en el partido ante la Tri, en el que él pidió el cambio. Messi, se realizó los estudios correspondientes en Buenos Aires para descartar cualquier tipo de lesión y este domingo, entrenó diferenciado en la última práctica de la Selección, pero está en buenas condiciones. La decisión sobre si juega o no, el entrenador la tomará mañana o el mismo martes, así lo explicó ante los medios.



Quizas en la previa, la Albiceleste parte como la favorita pero los del altiplano no se echarán atrás ante el último campeón mundial.



La última vez que Bolivia disputó un mundial fue en Estados Unidos 1994 y desde allí nunca más estuvo presente en una cita mundialista. En las Eliminatorias 2022 quedó lejos de meterse en el Mundial de Qatar por lo que el viernes pasado, empezó una nueva revancha.



Pero no le fue bien, cerró la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Brasil en el Estadio Mangueirão de la ciudad de Belén, recibiendo una paliza. El local, lo goleó 5 a 1, con dos tantos de Neymar, dos de Rodrygo y uno de Raphinha. Victor Abrego, tras un veloz contragolpe descontó para la visita.



La Verdeamarela hizo un partido redondo. Dominó, generó chances, conectó en campo y hasta se dio el lujo de atacar con 10 jugadores a un rival que se vio ampliamente superado en juego.







Para la segunda fecha, el entrenador del seleccionado boliviano, Gustavo Costas, remarcó que para sus dirigidos el encuentro con la Albiceleste será "una final", en la que intentarán recuperarse del mal arranque que tuvieron.



Si de historia se trata, Argentina y Bolivia cuentan con antecedentes y datos interesantes que avalan que es un duelo que produce dolores de cabeza a ambos seleccionados. En total, se han visto la caras 41 veces con 29 triunfos para la Selección Argentina y 7 para Bolivia, todos en condición de local. Empataron 5 veces.



Hay supremacía de los Campeones del mundo en los últimos 5 choques, de los cuales triunfó en 4 y perdió en solo uno. La última vez que ambos países se enfrentaron fue hace 2 años. Precisamente, el 9 de septiembre de 2021, en el Estadio Monumental por la clasificación a Qatar 2022.



Esa noche el conjunto nacional ganó por 3 a 0 con un hat tick de Lionel Messi en el que fue el primer cotejo como local y con público en las tribunas tras ganar la Copa América y la pandemia por el Covid-19. Aquel día, el equipo le exhibió el trofeo conquistado en Brasil al público y el capitán argentino, muy emocionado, rompió en llanto.





El último antecedente en La Paz

El último antecedente de la Albiceleste como visitante es positivo y se dio en la primera ronda del mismo certamen, las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2022. En La Paz, el 13 de octubre de 2020, Argentina se impuso por 2 a 1 sobre Bolivia con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Erwin Saavedra descontó para el local.







El evento del martes, será un nuevo desafío para Lionel Messi que jugó 3 veces con la Selección en la altura de La Paz frente a Bolivia, y todas por Eliminatorias Sudamericanas pero nunca pudo convertir un gol allí. Su primera ocasión fue en 2009 en la dura derrota, por 6 a 1 con Diego Armando Maradona como entrenador. Luego, en el empate 1 a 1, bajo el mando de Alejandro Sabella en 2013 y, por último, fue titular en la victoria (2 a 1) con Lionel Scaloni en 2020.



También, será la primera vez que Emiliano Martínez enfrente el contexto de la altura. En la visita anterior a la capital boliviana, Franco Armani había sido el arquero titular. Y si bien resultó victorioso, no la pasó nada bien. El delantero, Marcelo Moreno Martins estuvo intratable. Pudo haber lastimado temprano, debido a una mala salida de Armani, tratando de cortar un centro. Argentina, arrancó abajo con gol del local. Después, el partido cambió, Bolivia no atacó más y la Scaloneta, lo dio vuelta 2-1.

Posibles formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas. DT: Gustavo Costas.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Lugar: Estadio Hernando Siles (La Paz, Bolivia).



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).



Hora: 17.00 (Arg).



TV: TyC Sports, TV Pública.



Streaming: TyC Sports Play.