Di María post trunfo ante Bolivia: "Me emociona llevar la cinta de capitán. Es algo lindo para mí."

En la Paz, la Selección Argentina disputó ante Bolivia la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin Lionel Messi y a 3.625 metros sobre el nivel del mar, el conjunto conducido por Lionel Scaloni se quedó con la victoria por 3-0. "Fideo" Di María, figura clave e histórica del equipo, vistió la cinta de capitán y asistió a Enzo Fernandez en el primer gol y a Nicolás Tagliafico en el segundo tanto.

Al finalizar el encuentro, Angelito dijo "Hicimos el partido perfecto. No cometimos errores, no nos hicieron goles. Muy contento porque el equipo merecía un triunfo así, y no le metieron goles al Dibu. Jugamos el partido que pensamos y convertimos en el momento justo”.

Consultado sobre la dificultad de jugar en La Paz destacó "La altura se siente, pero es psicológica, nada más. Es importante sacar los seis puntos porque se nos vienen dos partidos complicados ahora (frente a Paraguay y Perú”, agregó el rosarino.

"Me emociona llevar la cinta de capitán. Es algo lindo para mí. Aunque más lindo fue cuando me la entregó Leo (ante Ecuador, cuando salió reemplazado), que el mejor de la historia le pase la cinta es un orgullo", expresó.

Por último, habló de la ausencia de Messi. "Leo intentó hasta el último día, pero tenía una molestia y era mejor no arriesgar. ¿Si me sorprendió que la gente de Bolivia nos apoyara? Es imposible que no amen al argentino si tenés al mejor de la historia".

Emiliano "Dibu" Martínez: "Me sorprendió mucho que me ovacionen".

Emiliano Martínez se convirtió en el primer arquero de este siglo en no recibir goles en La Paz y el segundo en la historia argentina (Daniel Carnevali en 1973 en el triunfo 1-0). En menos de tres años se consagró como unos de los mejores arqueros del mundo y recibió un reconocimiento de la gente en el estadio de Bolivia.

Luego del partido "Dibu" se sinceró frente a las cámaras, "Me sorprendió mucho que me ovacionen. Normalmente no me quieren mucho fuera de Argentina. La gente boliviana coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país.

El arquero suma 23 vallas invictas en 32 partidos y sobre la experiencia en la altura aseguró, "Me gustan los desafíos" y agregó "Siempre buscamos ir por más. Esta Selección ganó todo, pero sigue buscando cosas para mejorar. Cada vez que nos juntamos, es como un grupo de escuela que va de viaje. Me encanta pasar tiempo con este equipo".

Además el jugador del Aston Villa destacó el gesto de su compañero y astro del fútbol, Lionel Messi, "El capitán se podría haber ido a su casa y nos acompañó. Eso para nosotros es un orgullo".