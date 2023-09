Gustavo Costas dt de Bolivia: "Parecia que sufrimos nosotros la altura más que ellos"

Molesto y bastante decepcionado, así se definió Gustavo Costas,, director técnico de la selección boliviana, que la tarde de este martes perdió ante Argentina (3-0) en la ciudad de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la conferencia de prensa no reparó críticas para sus dirigidos. Dijo que hubo jugadores “sin actitud”, y que no mostraron lo que habian planificado y que les duele perder de esta manera, situación que fue determinante para que la Verde caiga sin reparos ante la campeona del mundo en el estadio Hernando Siles.

"Nunca marcamos el ritmo, jugamos bajo su idea y eso no puede pasar aquí en La Paz. No hicimos nada de lo que practicamos, estoy dolido y pido disculpas", expresó el dt.

“A nosotros nos afectó la altura, no a ellos y eso no puede ser”, complementó ante la pregunta de los periodistas. Añadió que algunos jugadores “entraron perdido al partido”.

Continuando con lo anterior el ex Racing mencionó que "la actitud es lo que más me duele y molesta porque no se puede perder de esa manera y soy el primer responsable". "no pudimos hacer un pase, nos temblaron las piernas”,

"Debemos levantar no solo el juego, sino también la actitud. Se puede jugar bien o mal, perder o ganar, pero la actitud me molesta. La gente nos acompañó y no podemos defraudarla así”.

El entrenador tendrá una muy dura tarea de aquí en adelante, ya que en solo dos partidos le marcaron ocho goles y solo anotó uno en calidad de visitante. Bolivia en la doble fecha que se jugó este mes demostró, que es un equipo que le falta mucho trabajo.

Nada de lo que había planeado el conductor argentino le salió ante una Selección que lo pasó por arriba en lo técnico, táctico, estratégico y hasta físicamente. A ese tesoro de la altura Bolivia no le pudo sacar provecho y eso desató el profundo enojo de Costas. Y ahora es todo un interrogante saber cómo habrán tomado sus fuertes declaraciones los jugadores que comanda.

En la próxima fecha, Bolivia recibirá a Ecuador (12/10) en La Paz y visitará a Paraguay (17/10) cinco días después.