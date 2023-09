Lionel Scaloni: "La fórmula son los jugadores. Es mérito de ellos”

El equipo de Lionel Scaloni consiguió una gran victoria por 3-0 frente a Bolivia en La Paz con goles de Enzo Fernández, Nicolás Taglifico y Nicolas Gonzalez. La Selección Argentina suma seis puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya que ganó los dos duelos disputados. Una vez finalizado el partido, el entrenador de la Albiceleste realizó una conferencia de prensa en la que conversó sobre diferentes temas, entre ellos, como jugó el equipo y la ausencia de Lionel Messi .

El DT comenzó la charla respondiendo una polémica pregunta sobre el hecho de jugar en La Paz ,“No somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Tiene las dificultades y ya está. No quiero entrar en problemas, en debates, pero tiene sus dificultades es evidente y como hay otras canchas que tienen sus dificultades. Punto, no hay otra cosa que quiera decir ni aclarar”.

Sobre el motivo por el que Messi no jugó dijo: “No estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo y no nos arriesgamos”. Luego agregó: “No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil e incluso entrando le podía hacer mal”.

El oriundo de Pujato sumó su tercera victoria en La Paz, primero lo consiguió como jugador en 2005 y luego como Director Técnico de las Selección en 2020, sobre si existía alguna fórmula afirmó: “Cuando jugué no fue fácil y no tengo muchos recuerdos de ese partido. No recuerdo cómo fue mi partido individual”, comentó. “La fórmula son los jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible hacer entender. Es mérito de ellos”, culminó.

También, destacó: “Este equipo sabe sufrir y jugar cuando es posible. La receta la tienen los jugadores. Juegan muy bien y cuando mueven la pelota es muy difícil. Jugar en la altura pesa, pero también pesa quitarles la pelota a ellos. Han hecho un partido increíble”.

“Argentina hizo el partido que tenía que hacer. Nosotros los analizamos bien a ellos y por momentos les faltaban jugadores en determinados sitios de la cancha. Nosotros teníamos superioridad, movíamos la pelota bien" manifestó Scaloni. “Si nosotros teníamos la capacidad de mover la pelota al hombre y no al espacio íbamos a llegar en condiciones de hacer un gol y lo hicieron bien” reconoció.

Además comentó que le dijo a los jugadores antes de comenzar el juego, "La charla principal fue que juguemos al fútbol porque se podía jugar, que iban a haber dificultades con gente que presionaba. Atribuyo un poco más a cómo corre la pelota, a la falta de aire que había”.

Por último, el DT no dejó pasar la oportunidad de elogiar a Di María, quien hoy fue el capitán del equipo, “Sufre menos que los demás y él tiene una edad en la que sabe cómo presionar. Hoy hizo un partido increíble”.