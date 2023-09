Alejandro Garnacho ratificado para defender la Scaloneta

“Yo nunca dude porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mi y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena…Yo ya se lo que quiero estar con Argentina” había declarado, Alejandro Garnacho en una entrevista con Tyc Sports en la previa a una gira que se llevó acabó en el continente asiático. A pesar que en su documento dice que nació en Madrid debido a que su padre es español y su madre tiene nacionalidad argentina en reiteras oportunidades, el jugador del Manchester United dejo en claro su deseo de vestir los colores de la Albiceleste, aunque tiene alguna convocatoria al combinado Sub 18 del elenco europeo.

Mismo caso de un tal, Lionel Messi ya todos conocen el final de esta película, el delantero volvió a ser citado por Lionel Scaloni de cara a esta doble ventana FIFA con el arranque de las Eliminatorias y en el debut contra Ecuador estuvo en el banco de suplentes, Messi tras convertir su golazo de tiro libre corrió a festejar con los suplentes y en primer plano estaba el “Bichito” como se lo conoce. Sin embargo, ayer con el pleito liquidado, el futbolista que milita en la Premier League ingresó en los últimos cinco minutos en lugar de Nicolás González, el autor del tercer tanto en la calurosa tarde de La Paz.

ATENCIÓN: ¡DEBUT OFICIAL DE ALEJANDRO GARNACHO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA!



El jugador del Manchester United entró faltando pocos y minutos y...¡QUEDÓ BLINDADO PARA JUGAR EN LA SCALONETA! según el reglamento de la FIFA. pic.twitter.com/I55hSSzGIC — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023

Ante esta situación, finalmente después de confesar públicamente su deseo finalmente, se cumplió su sueño y ya no podrá ser llamado por otra selección según el reglamento de la madre ente del fútbol internacional: “haya jugado un máximo de tres veces para la primera antes de cumplir 21” explica uno de sus puntos. Como, el hombre criado en las inferiores de Atlético Madrid tiene 19 años quedó brindado oficialmente en junio pasado ingresó en los últimos 16’ en el triunfo (2-0) frente Australia reemplazando a González, mismo cambio que en la victoria (2-0) contra Indonesia y la misma sustitución que en el Hernando Siles.

Cabe recordar que Garnacho era una de las fijas para Javier Mascherano y compañía para disputar el Mundial Sub 20 que se llevó acabó en nuestro país a última hora desde los “Diablos Rojos” le bajaron el pulgar y no pudo estar presente en la cita mundialista de la categoría. ¿El principal motivo? Este certamen no figuraba en el calendario de la FIFA y los clubes no estaban obligados a ceder a sus jugadores para este torneo.