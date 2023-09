El "Dibu" hizo historia: mantuvo el arco invicto de Argentina en La Paz después de 50 años

El arquero de la Selección Argentina,, Emiliano Martínez, sigue haciendo historia. En la goleada de este martes por 3 a 0 sobre Bolivia logró alcanzar un récord de 1973.



El "Dibu" se convirtió en el segundo arquero de la Albiceleste que mantuvo su valla invicta visitando a Bolivia por Eliminatorias desde Daniel Carnevali hace 50 años. En aquella ocasión fue con el triunfo 1-0 del recordado “Equipo Fantasma”, el 23 de septiembre de 1973, de cara al Mundial Alemania 1974.



Martínez, tuvo pocas intervenciones en la segunda fecha de las clasificatorias al Mundial 2026 debido a la sobresaliente labor de sus compañeros en la altura de La Paz (3.625 metros sobre el nivel del mar). El jugador marplatense respondió bien cuando lo exigieron en un remate desde afuera del área y esto le permitió alcanzar dicha marca histórica.



"Fue hermoso la verdad, creo que mi hermano y un par de chicos me habían dicho que hacía 50 años que Argentina no tenía un arco en cero acá y la verdad se lo mandé a Tocalli, el entrenador de arqueros, y me gustó mucho el desafío. Esta Selección logra todo y siempre quiere algo más", reveló luego del partido.



Fue la primera vez que el jugador del Aston Villa disputó un encuentro en la capital boliviana, ya que estuvo convocado en la victoria en la Eliminatoria 2020, pero en ese momento el titular era Franco Armani. Sobre su experiencia en la altura, afirmó: “Ayer (por el lunes) me costó un poco más. La verdad es que fue muy inteligente de la parte técnica de venir dos noches antes. De dormir dos noches acá y nos acostumbramos un poco. La entrada en calor hacía un poco de calor y la verdad que se sentía. Después metí unos sorbos al tubo. Me dolía un poco el pecho, pero no hizo falta”.



Dibu confesó que estudió mucho el tema de los tiros de media y larga distancia por el efecto particular que toma la pelota en la altura. “Practiqué mucho en la entrada en calor, ahí lo sentí. Ellos tuvieron un remate que lo agarré y sabía lo que me iba a esperar. Vi muchos partidos de la Selección acá y les complicaron siempre los tiros afuera del área. Así que les tuve mucho respeto con los remates así”, explicó.



Además, el campeón del mundo valoró la presencia y el compromiso de Lionel Messi que viajó a La Paz pero no jugó ya que el el cuerpo técnico prefirió resguardarlo por la seguidilla de partidos que arrastra con el Inter de Miami y las Eliminatorias con la Albiceleste: "El capitán podría haberse ido a su casa y nos acompañó. Eso para nosotros es un orgullo que él siga sintiendo y siga siendo un número uno también en ese sentido. Estoy orgulloso de este equipo”, sostuvo.



🗣️Dibu Martínez y la presencia de Messi en La Paz, pese a no jugar: “EL CAPITÁN SE PODRÍA HABER IDO A SU CASA Y NOS ACOMPAÑÓ, ESO PARA NOSOTROS ES UN ORGULLO”



🎙️ El arquero de la #SelecciónArgentina se refirió a la decisión de Leo de acompañar al plantel ante #Bolivia. pic.twitter.com/lZzPoUzFnO — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023



Y agradeció el gesto de los hinchas de Bolivia quienes lo ovacionaron: “Me sorprendió porque normalmente no me quieren mucho afuera de Argentina, pero hoy la gente boliviana coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país”.

🗣️ "ME SORPRENDIÓ. LA GENTE BOLIVIANA COREÓ MI NOMBRE. NORMALMENTE NO ME QUIEREN MUCHO FUERA DE ARGENTINA"



🧤Dibu Martínez se refirió al afecto que recibió en La Paz. pic.twitter.com/odrNQVzi0B — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023



"Este equipo es muy joven, con mucha hambre y no pensamos más que en los dos partidos que vienen ahora. Vamos a cuidarnos para los partidos de octubre (ante Paraguay como local, y Perú como visitante)", cerró.

DIBU MARTÍNEZ, AGRADECIDO AL GRUPO DE LA SELECCIÓN 🇦🇷🫂



El arquero albiceleste destacó el sentido de pertenencia que tienen con el plantel, siempre que les toca reencontrarse para afrontar partidos internacionales con Argentina. pic.twitter.com/MI9pdTb1HU — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023

El resumen de Bolivia - Argentina