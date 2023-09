Lionel Scaloni, otra vez en el podio: imparable fuera de casa

En el caluroso Hernando Siles de La Paz, Argentina derrotó 3-0 a la débil Bolivia para llegar a puntaje perfecto en este arranque de las Eliminatorias, siendo junto a Brasil los dos elencos que ganaron los primeros dos cotejos. Al igual que sucedió en la etapa clasificatoria anterior con destino Qatar, la Scaloneta volvió a pisar fuerte en un estadio difícil por la dificultad de jugar en la altura por segunda vez consecutiva.

De la mano de su entrenador récords por diferentes condimentos, no solamente en esta era post el título obtenido en diciembre pasado, sino de antes batió diferentes rachas que cortó por eso en febrero pasado ganó el premio The Best como el mejor director técnico. En la tarde del martes en la capital del vecino país, llegó a una cifra histórica y se transformó en el DT con mayor invicto afuera de su territorio dirigiendo a la Albiceleste con un total de ¡13! compromisos desde el 2019 a la actualidad.

IMPARABLE. Lionel Scaloni estiró su buen momento fuera de su casa y continua invicto en las Eliminatorias. Foto: Web

Además, estiró su buen momento en las eliminatorias, en 19 espectáculos que dirigió ganó trece y empató solamente en seis oportunidades. Las funciones del nacido en Pujato para mantener esta extensa sequía: Alemania (2-2); Bolivia (1-2); Perú (0-2), Colombia (2-2); Brasil (0-1); Venezuela (1-3), Paraguay (0-0), Uruguay (0-1), Chile (1-2), Ecuador (1-1), Emiratos Árabes Unidos (0-5), Indonesia (0-2) y Bolivia (0-3).

En los archivos de la selección hay que remontarse al 28 de marzo del 2017 en esa era de Edgardo Bauza al frente en el sufrido camino a Rusia 2018 y en aquella oportunidad fue caída por 2-0 en el mismo escenario de ayer. Juan Carlos Arce y el histórico, Marcelo Moreno Martins en los 3600 metros.

EN NOVIEMBRE. Se verán las caras Bielsa y Scaloni cuando se enfrenten Argentina ante Uruguay en el Más Monumental. Foto: Web

Por último, Scaloni desplazó a la segunda colocación de este rubro a Marcelo Bielsa, el actual adiestrador que dirige a Uruguay tiene la cifra de doce partidos sin tropezar en su periodo por el elenco nacional. Desde 2000 hasta 2003 después de la dura eliminación en el Mundial de Corea y Japón de 2002, las víctimas del Loco fueron: Perú (1-2), Chile (0-2), Italia (0-2), Ecuador (0-2), Paraguay (2-2), Uruguay (1-1), Gales (1-1), Alemania (0-1), Japón (0-2), Nicaragua (1-3) y Estados Unidos (1-0) respectivamente.

Recién aparece una derrota el 2 de junio de 2004, en el clásico jugado en el Minerao de Belo Horizonte por 3-1 en esa clasificatoria que otorgaba boleto a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Los tantos fueron anotados por Juan Pablo Sorín ponía el descuento parcial para Argentina; mientras que Ronaldo fue el autor de un hat-trick para Brasil. Ah, en este encuentro estaba presente Walter Samuel, uno de los integrantes del actual cuerpo técnico.

Más atrás en el podio, aparece Alfio Basile con la misma cantidad de espectáculos sin perder que Bielsa, en el saldo del Coco dejo como resultado seis triunfos y cuatro igualdades. Entre los años 1991 al 1993 estas estadísticas de Basile.