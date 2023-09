Hernán López Muñoz en la previa vs Belgrano: "Va a ser un lindo partido ante un equipo que juega muy bien"

El diez del Tomba, Hernán López Muñoz, vive un esplendoroso presente futbolístico y personal en Mendoza. En la presentación de la tercera camiseta de Godoy Cruz dialogó con Ciudadano News y reconoció: "Es hermoso que la gente te reconozca y te pida fotos. Se disfruta mucho ese cariño. Espero poder devolver un poco de todo ese amor que me demuestran con lo que me toca hacer dentro de la cancha".



El ex River y Central Córdoba, es el cerebro y la figura del equipo conducido por Daniel Oldrá. Y a sus 23 años, cada vez juega mejor. Sobre su actuación, contó: "Me estoy acostumbrando a los golpes. Es mi forma de jugar y no la voy a cambiar. Entiendo que al que recibe la pelota, le pegan. No pasa nada".



El sobrino nieto de Diego Armando Maradona, afirmó también que el Expreso hizo una gran actuación el lunes pasado ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, cuando le ganaba 2 a 0 pero que el Halcón alcanzó a igualar de manera agónica. "El fútbol tiene estas cosas. Jugamos 85 minutos bárbaros. Nos descuidamos un segundo y nos costó caro. Tenemos que seguir mejorando para que no nos vuelva a pasar. Lo bueno es que estamos en un gran nivel como equipo y lo demostramos en cualquier cancha", sostuvo.



📊Hernán López Muñoz, hasta el momento de su salida, vs Defensa y Justicia:



➜ Asistencia

➜ 1º en faltas recibidas [2]

➜ 1º en duelos ganados [9]

➜ 1º en recuperaciones [11]

➜ 1º en gambetas completadas [5] pic.twitter.com/kKrl3sr3ZD — FutbolScan (@futbolscan) September 12, 2023



Sobre el duelo de mañana contra Belgrano de Córdoba, en donde Godoy Cruz estrenará su nueva piel, explicó: "Ojalá nos traiga suerte. Necesitamos el triunfo. Va a ser un lindo partido ante un equipo que juega muy bien. Nos estamos haciendo muy fuertes en el Malvinas Argentinas e intentaremos seguir por el mismo camino".

La palabra del arquero

Otro de los jugadores del Expreso que habló en la previa de la fecha 4 de la Copa de la Liga fue Diego "Ruso" Rodríguez, con el programa Dos de Punta de Radio Andina.