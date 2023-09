Paridad en Rosario, empataron Newell's y Union

Un partido parejo pero con un cierto nivel de superioridad de parte de los dirigidos por Gabriel Heinze, teniendo más la pelota y controlando el juego pero fue muy difícil entrarle al "tatengue" ya que de su lado el encuentro fue planteado desde el lado defensivo parando una línea de cinco defensores y tratando de salir al contraataque.

Por otro lado, se vio una Lepra que trabajó durante la semana el tema de la pelota parada y los corners mayormente. Ya que el gol de Recalde vino desde esa ventana y se encontró casi con el de la victoria que lamentablemente Cristian Ferreyra se perdería abajo del arco rival.

Ahora mismo se encuentra puntero de la zona "B" de la Copa de la Liga Profesional a falta de que termine el partido de Racing Club. El conjunto rojinegro tiene 8 puntos, mientras que la academia tiene 7, los otros que lo siguen de cerca son Sarmiento de Junín con 7 unidades y San Lorenzo con 5.

Una de las cosas positivas que se le pueden sacar a este empate es el debut de Guillermo May, el delantero entró en el segundo tiempo por Ramiro Sordo y supo entender el funcionamiento del equipo del gringo, y aunque no tuvo chances claras pudo mostrarse y hasta bajar para crear juego. Que recordemos que es una de sus cualidades ya que no es un delantero de área.

Imagen del empate entre Newell's y Union de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa. Fuente: Franco Trovato Fuoco

Luego del partido. habló el director técnico leproso Gabriel Heinze en conferencia de prensa y se le consultó por Armando Méndez, el lateral paraguayo al que reemplazo en el segundo tiempo, a lo cual el "gringo" comentó que "fue un hecho netamente táctico, Armando no tiene ninguna molestia física ni nada por el estilo".

Ahora al Club del Parque le vienen 3 partidos duros de cara a la próxima parte de la Copa de la Liga, este miércoles va a visitar a Racing en Avellaneda para tratar de escaparse en la punta. El domingo que viene recibirá a Estudiantes de la Plata en el Coloso y el domingo siguiente, el 1 de octubre va a disputar el clásico rosarino frente a Central.