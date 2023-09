Un empate con sabor amargo

Análisis del primer tiempo:

San Lorenzo arrancó contundente desde los 10´ con un remate de Agustín Giay desde el lado derecho del área que terminará generando un penal, luego de ser revisado por el VAR tras pegar en la mano derecha de Gonzalo Piovi. El encargado de patearlo fue Federico Girotti, directo al palo izquierdo, de esta forma marcó el primero de la tarde.

"El Ciclón" estaba a gusto triangulando, moviéndose por los espacios libres y controlando la salida de Racing que lograba en ciertos momentos, muy aislados, una jugada individual que intentaba generar peligro. Una de ellas será con Juan Quinteros, reubicado en el lado derecho, encaró y profundizó hacía el área, enganchando y rematando muy cerca del primer palo, intentando marcar un empate.

A mitad del primer tiempo, con un pase de Piovi directo al área hacia Roger Martínez, termina con un rebote directo pegando en el brazo de un defensor local, generando mucha polémica debido a que Rapallini a primera vista lo sentenció como penal hasta que intervino nuevamente el VAR, anulando su decisión previa.

No hubo muchas jugadas de gran tenor dentro del área que perjudiquen al rival. Por el lado de "La Academia" se ve el inconveniente de no encontrar un apoyo en ojeda, quien tuvo un muy buen desarrollo para saber como desenvolverse dentro del area. Además, Roger Martinez, en esta tarde no encuentra definir cómodo y libre cerca del punto penal.

El equipo de Insúa tendrá una expulsión bastante complicada, nos referimos de Rafael Pérez tras realizar una falta totalmente innecesaria hacia Juan Nardoni. En el intento de cortar el contraataque fue con la plancha directo hacia la rodilla del rival.

La última jugada del primer tiempo será con un despliegue de Agustín Ojeda hacia el área, tras un rechazo, le llegó a Leonardo Sigali, quien se acomodó y remató al arco, dándole el empate a su equipo.

Análisis del segundo tiempo:

Este complemento se dio un poco trabado, a continuación dejamos las oportunidades más destacadas.

La primera del ST, Colombo, el juvenil debutante, desde el lado derecho de la puerta del área, quiso probar. Remató y pasó bastante cerca del travesaño.

El equipo local tuvo alguna posibilidad de pelota parada pero no dejaron plasmadas jugadas claras que hayan puesto en peligro el resultado para el club de Avellaneda. Este último, tuvo una sola jugada más a mitad del ST de la mano de Maximiliano Romero pero tuvo un mal control de todo su contexto y terminó errándole a la pelota.

Cerrando el encuentro, Racing terminó interponiéndose al rival, no dejaba que se plante con total libertad como en la otra parte. Gastón Martirena junto a Agustín Almendra quien aprovechó y remató pero Augusto Batalla, a puro reflejo, salvó el resultado.